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  4. Son dakika| Denizli'de öğrenci servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika| Denizli'de öğrenci servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var

18.02.2025 18:54
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İzmir’den Denizli’de düzenlenecek halter turnuvasına katılmak üzere yola çıkan kafileyi taşıyan midibüs, Buldan ilçesi yakınlarında tarlaya uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika| Denizli'de öğrenci servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var

Denizli'de öğrenci servisi devrildi. Kaza, Sarayköy ilçesinden Buldan yönüne seyreden öğrenci servisinde, yağmur yağışının etkisiyle trafik kazası meydana geldi. Kazada hem yaralıların hem de hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 26 KİŞİ YARALANDI!

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Olay yerine gelen sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralandı.

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Kaza yapan kafilenin Denizli’deki halter turnuvasına katılmak üzere İzmir’den yola çıktığı öğrenildi.

(İHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Buldan Sarayköy kaza
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