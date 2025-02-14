Son dakika | Devlet Bahçeli mesaiye dönüyor! Kalp operasyonu geçirmişti; sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi

Son dakika haberi: Devlet Bahçeli'nin tedavisi tamamlandı. MHP lideri bugün itibarıyla Ankara'ya geçti.

SON DAKİKA | BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL? MHP AÇIKLADI

MHP Özel Kalem Müdürlüğü'nden Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibariyle taburcu olarak Ankara'ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında yüce Allah’ın izniyle mesaisine başlayacaktır."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır