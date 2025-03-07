Son dakika | Ece Gürel'e son veda! İstanbul'da cenaze töreni düzenleniyor

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu Ece Gürel 36 yaşında yaşama veda etti. Gürel'in hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Gürel için cenaze töreni düzenleniyor.
Ece Gürel'in Kocasinan Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.
Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.
Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu önceki gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
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