HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Ekrem İmamoğlu'ndan 9 soruya "bir" yanıt! 'Kurultay' soruşturmasında ifade verdi: "İftira kurgulamakla görevlendiriliyorlar"

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak ifade verdi. Savcının iddialara ilişkin 9 soru sorduğu İmamoğlu sorulara ve tanık beyanlarına "tek" cevap vermek istediğini belirtti.

Son dakika | Ekrem İmamoğlu'ndan 9 soruya "bir" yanıt! 'Kurultay' soruşturmasında ifade verdi: "İftira kurgulamakla görevlendiriliyorlar"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu "şüpheli" olarak ifade verdi.

9 SORUYA "TEK" YANIT

Soruşturmayı yürüten savcı, İmamoğlu'na Ankara'da yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin ettiği ve kurultayda usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin 9 soru sordu.

İmamoğlu, sorulara ve tanık beyanlarına "tek" cevap vermek istediğini belirtti.

"AYNI 3-5 İSİM HER DOSYADA SAHNEYE ÇIKARILIP İFTİRA KURGULAMAKLA GÖREVLENDİRİLİYOR"

Hakkında kurultaydan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel lehine çalışma yaptığına ve finansal destek sağladığına ilişkin tanık beyanlarını reddeden İmamoğlu, "Adına tanık denilen ancak tanık olmayan aynı 3-5 isim her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor. Ya benim ya da partimin üzerine yeni bir iftira kurgulamakla görevlendiriliyorlar." ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL'E OY KARŞILIĞI FİNANSMAN" İDDİASINA YANIT

İmamoğlu, bazı medya mensuplarını finanse edip Londra'ya geziye götürdüğüne, kurultay öncesinde doğu illerindeki delegelerle İstanbul'da bir otelde toplantı yaptığına ve birçok ilçe belediye başkanını Özel'e oy vermesi karşılığında finanse ettiğine ilişkin tanık ifadelerini reddetti.

1

"HİÇ ŞAŞIRMAM, MUHTEMELEN ORADA DA İFADELERİ HAZIRDIR BELKİ DE VERMİŞLERDİR"

Kurultay delegeleri üzerinde baskı oluşturularak seçim sürecinin manipüle edildiğini kabul etmeyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tanıklar madem bu kadar vazgeçilmezler hepsini toplayıp İstanbul'daki soruşturmaya da göndersinler. Hiç şaşırmam, muhtemelen orada da ifadeleri hazırdır belki de vermişlerdir. Asıl sorulması gereken şudur. Bu akıl dışı beyanları kimlerin ezberlettiğini hangi odakların bunlara yol tarif ettiğini sorgulamak yerine bağımsız olması beklenen yüce Türk yargısının bu kişileri 'muteber tanık' ilan etmesi hangi hukuk anlayışıyla bağdaştırılabilir?

AA-20250113-36734095-36734081-CHP_GENEL_BASKANI_OZEL_IBB_BASKANI_IMAMOGLU

"HALKIN ADALET DUYGUSUNA AÇIK BİR İHANET"

Hukuk bir ülkenin onurudur. Adaletin terazisine iftirayı, dedikoduyu, siyasi siparişleri koymak sadece bireylere değil, doğrudan milletin iradesine ve demokrasimize saldırıdır. Yargının akıl ve vicdan dışı bu senaryoların figüranı haline getirilmeye çalışılması yalnızca bir hukuki çürüme değil, aynı zamanda halkın adalet duygusuna açık bir ihanettir. Milletimize çok büyük bedeller ödeten bu süreç, hukuku siyasetin sopası haline getiren ve bu gidişata sessiz kalan herkesi bu suçun ortağı haline getireceği bir gerçektir."

Öte yandan, soruşturmada bugüne kadar 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu'nu isyan ettirdi: "Aldığım nefesi biliyorsunuz!" İmamoğlu'nu isyan ettirdi: "Aldığım nefesi biliyorsunuz!"

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tokat’ta düğün konvoyunda tehlikeli gelenekTokat’ta düğün konvoyunda tehlikeli gelenek
Arnavutköy’de feci kaza, bekçiye çarpıp şantiye alanına uçtuArnavutköy’de feci kaza, bekçiye çarpıp şantiye alanına uçtu

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 aylık enflasyon farkına göre yeni maaş tablosu…

4 aylık enflasyon farkına göre yeni maaş tablosu…

Nisan enflasyonu belli oldu!

Nisan enflasyonu belli oldu!

Emniyet araştırmayı derinleştirdi: Banka hesapları inceleniyor!

Emniyet araştırmayı derinleştirdi: Banka hesapları inceleniyor!

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kadın cinayeti!

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz kadın cinayeti!

Barış Boyun İtalyan mafyasına özendi! Sezar da kullanıyordu

Barış Boyun İtalyan mafyasına özendi! Sezar da kullanıyordu

'Patlamış mısır akciğeri' tehlikesi!

'Patlamış mısır akciğeri' tehlikesi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.