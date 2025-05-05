İddialar İmamoğlu'nu isyan ettirdi: "Aldığım nefesi biliyorsunuz, attığım her adımı takip ediyorsunuz!"

Son dönemde en çok tartışılan konulardan biri, Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde yapacağı toplantı öncesi korumalarının güvenlik kameralarını bantla kapatması oldu. Kamerayı bantlayan koruma ifadesinde bunu talimat almadan yaptığını, koruma ekibinin bir rutini olduğunu söylemişti. Görevinden uzaklaştırılan ve Silivri'deki cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu "Görüntüleri montajlayacaksınız, daha önce defalarca yaptığınız gibi başını sonunu keseceksiniz, yandaş kanallarda ve TRT’de defalarca yayınlayıp benim masum vatandaşımı kandırmaya çalışacaksınız. Hadi ordan!" diyerek rest çekti.

"BİRKAÇ YIL ÖNCE MİLLETİN GÖZÜNE BAKA BAKA YİNE YALAN SÖYLEMİŞLERDİ"

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "'Ama montaj, ama şu, ama bu…' Hatırlıyorsunuz değil mi bu sözleri?" ifadelerini kullanan İmamoğlu şöyle devam etti:

"Çok değil birkaç yıl önce milletin gözüne baka baka yine yalan söylemişlerdi. Sabah bir yalan uyduruyor, akşam kendi yalanlarına inanıyorlar. Allah akıl fikir versin, gerçekten kötü durumdalar. Her gün ülkemizin iyiliği, milletimizin birliği ve dirliği için dua ediyorum; yalanlar uyduranlar, aklı sadece kötülüğe, kumpasa, fitneye, iftiraya çalışanlar için de iyilikler diliyorum.

"MİLLETİN BU KURGUYU ANLAYAMADIĞINI SANIYORLAR"

Bu milleti tanımıyorlar, gerçekten bilmiyorlar. Bu milletin bu kurmaca düzene, yalana, dolana kanacağını düşünüyorlar. Milletin aklını hafife alıyorlar, bu kurguyu anlayamadığını sanıyorlar.

"GÖRÜNTÜLERİ MONTAJLAYACAKSINIZ, BENİM MASUM VATANDAŞIMI KANDIRMAYA ÇALIŞACAKSINIZ"

“İmamoğlu onunla görüştü, bununla gizli toplantı yaptı vs” diyerek akıllarınca görüştüğüm herkesi hedef alacak, linç edecekler. Görüntüleri montajlayacaksınız, daha önce defalarca yaptığınız gibi başını sonunu keseceksiniz, yandaş kanallarda ve TRT’de defalarca yayınlayıp benim masum vatandaşımı kandırmaya çalışacaksınız. Hadi ordan!

"ATTIĞIM HER ADIMI TAKİP EDİYORSUNUZ, ALDIĞIM NEFESİ BİLİYORSUNUZ"

Ben bugüne kadar kiminle görüştüysem İstanbul’un menfaati için görüştüm. Attığım her adımı takip ettiğinizi biliyorum, aldığım nefesi biliyorsunuz. Hakkımda hiçbir şey bulamadınız, bunu da biliyorum.

"ABDESTİNDEN ŞÜPHESİ OLMAYANIN, NAMAZINDAN ŞÜPHESİ OLMAZ"

Binlerce müfettiş, savcı, soruşturma, inceleme, dinleme, kayıt, takip vs hepsi boş çıktı. Montajcılık sizin en iyi bildiğiniz iş, uzmanlık alanınız, bu filmi bu millet izledi. Sizin gibi sır dolu yaşantım olmadı hiç. Bundan da çok rahatsız oldunuz. Abdestinden şüphesi olmayanın, namazından şüphesi olmaz."

ERDOĞAN'DAN 'BANTLAMA VE JAMMER' TEPKİSİ

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya ziyareti sonrasında gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide İmamoğlu’yla ilgili dava sürecinde gündeme gelen jammer ve güvenlik kamerası bantlama görüntüleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı’nın bu konuda gerekli açıklamayı yaptığını belirten Erdoğan tepkisini şöyle dile getirdi:

"CHP, MİLLETE BANTLARIN ARKASINA YİNE NEYİ SAKLADIKLARINI İZAH ETMEK ZORUNDA"

"Bunun cevabını İçişleri Bakanımız zaten en güzel şekilde verdi ve bu tür bir uygulamanın olmadığını, olamayacağını bildirdi. Fakat ana muhalefetin başındaki zat, inanın sorsanız jammer nerede ne işe yarar, bunu bile bilmez. Benim kendi çalışma ofisimde, kendi odamda hangi aletler var, bunun hesabını herhalde Özgür Özel’e verecek değilim. Kalkıp da kameraları bantlamak, onlarla uğraşmak, bu tür davranışlar bizim kitabımızda yazmaz. Öyle bir uygulama bizde yok, buna gerek de yok. Çünkü bu tür yolsuzluğa biz tevessül etmeyiz. Orada valizlerle ne taşınmış? Bu benim işim mi? O valizlerle kim ne getirdi, ne götürdü onun hesabını onlar versin. Ama bunu yapmıyorlar, yapamıyorlar. Paniklemiş vaziyetteler. Bu süreçte tüm iddialar yargıya intikal etmiş durumdadır. Hatırlarsınız, eskiden gazeteler, ayıplı iş yapanların fotoğraflarını yayımlar, gözlerine de bant çekerlerdi. Ayıplı siyasetin odağı CHP, millete bantların arkasına yine neyi sakladıklarını, hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır. Ayrıca konunun güvenlik kaygısı olmadığı, güvenlik güçlerimizin açıklamalarıyla açık bir şekilde ortaya çıkmıştır."