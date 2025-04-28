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Kameralara bant çeken koruma tek tek anlattı! İmamoğlu'nun otel toplantısından görüntüler çok tartışılmıştı: "O zaman karar aldık"

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Ekrem İmamoğlu'nun toplantı yaptığı otelde güvenlik kameralarının bantlandığı görüntüler tartışılmaya devam ediyor. Kameralara bandı çeken koruma Çağlar Türkmen'in ifadesi ortaya çıktı. Daha önce İmamoğlu'nun görüntülerinin sızdırılması üzerine koruma ekibi olarak aldıkları kararı açıklayan Türkmen, 'talimat' iddiasına da yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp cezaevine gönderildiği yolsuzluk soruşturmasında yer alan görüntüler gündemdeki yerini koruyor. 12 Ekim'de İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde katıldığı toplantı öncesi ve sonrasını gösteren görüntülerde İmamoğlu'nun koruma ekibinin güvenlik kameralarını siyah bantla kapattığı, ayrıca girişte ve çıkışta birçok valizin taşındığı görülüyordu.

KAMERALAR NEDEN KAPATILDI?

Kamerayı siyah bantla kapatan koruma Çağlar Türkmen'in ifadesi ortaya çıktı. Kamerayı neden kapattığı sorulan Türkmen "Ekrem İmamoğlu buraya geleceğinden kamera görüntüleri kapatılmıştır" dedi.

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"SIZDIRILAN GÖRÜNTÜ SONRASI KARAR ALDIK"

Daha önce İmamoğlu'nun bir restorandaki görüntülerinin basına sızdırıldığını belirten Türkmen "Bu sebeple daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun gideceği yerlerdeki kamera görüntüleri bantlanır ve kameranın görüntü alması engellenir. Bu karar Ekrem İmamoğlu'nun koruma ekibi olarak alınmış bir karardır" dedi.

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'TALİMAT' İDDİASINA YANIT

Türkmen, talimat üzerine kamerayı bantladığı iddiasına ilişkin "Rutin olarak yapılan bir işlem olduğu için bana kimse talimat vermedi. Ben kendim kamera görüntülerini bantladım" dedi.

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VALİZLERDE NE VARDI?

Öte yandan Ekol TV muhabiri Enes Arol'un aktardığına göre Türkmen, otelde taşınan valizlerin içerisinde jammer’lar (sinyal kesici cihaz) olduğunu, cihazlar ağır olduğu için valizlerde taşındığını belirtti.

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ÖZGÜR ÇELİK VALİZLERİ KAMERALAR ÖNÜNDE AÇMIŞTI

Dün de CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, basın toplantısı düzenleyip valizleri kameralar önünde açmış "Bu valizlerin içinde sinyal kesiciler var. Güvenlik ekipleri bu sinyal kesicileri valizlerle taşıyor." ifadelerini kullanmıştı. Sinyal kesicileri elde taşımanın zor olduğunu belirten Çelik, “Bu valizlerin içinde ne var? Valizlerde sinyal kesici cihazlar bulunuyor. Bu cihazlar, güvenlik ekipleri tarafından toplantılarda kullanılıyor. Neden valizle taşınıyor? Çünkü bu cihazlar 20-25 kilo ağırlığında ve elde taşımak zor. Güvenlik ekipleri bu yüzden valiz kullanıyor” demişti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kameraların kapatılması ve valizlerle otele giriş-çıkış yapıldığı görüntülere ilişkin, "İmamoğlu’nun bütün programlarına bakın, o çanta jammer çantası" demişti.

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GÖRÜNTÜLER

İHA'nın aktardığına göre; soruşturma dosyasına giren yeni deliller ve görüntülerde, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde faaliyet gösteren bir otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Fatih Keleş ile buluşup görüşmesinden yaklaşık 50 dakika önce koruma görevlilerinin geldiği görülüyor.

Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te siyah bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasını engellediği saptanan görüntülerde, Ekrem İmamoğlu'nun saat 10.04'te geldiği anlar yer alıyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu valiz
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