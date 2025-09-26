HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Son dakika... Ekrem İmamoğlu'nun davası ertelendi

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı dava ertelendi.

Son dakika... Ekrem İmamoğlu'nun davası ertelendi
Doğukan Akbayır

Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu 27 Ocak’ta Saraçhane’de Bilirkişi S.B. hakkında 'Turpun Büyüğü' başlıklı sunumu nedeniyle bugün (26 Eylül) ilk kez hâkim karşısına çıktı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Hakim, bilirkişinin dinlenmesini reddetti. Duruşma 12 Aralık'a ertelendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüşmelerinin detaylarını anlattıCumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüşmelerinin detaylarını anlattı
Erdoğan-Trump görüşmesi dünyanın gündeminde!Erdoğan-Trump görüşmesi dünyanın gündeminde!

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.