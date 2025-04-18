SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğunun devamına karar verildi

Son dakika haberi: 19 Mart'tan bu yana Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yönelik aylık inceleme yapıldı. İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi ve tutukluluğunun devamına karar verildi.

İMAMOĞLU: "UNUTMAYIN; MİLLETÇE BAŞARACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu ayrıca sosyal medya hesabından yaptığpı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Millet iradesine sahip çıkıyor.

19 Mart Sivil Darbesine ilk tepkilerden birini koyan Yozgatlı hemşehrilerime selam olsun. Kayseri’den Yozgat’a yürüyen gençlere selam olsun.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Cumartesi sizlerle buluşuyor. Milleti yok sayan, ekonomiyi batıran, adalete güveni sarsan, tarımı, üretimi bitiren, çiftçiyi ezen bu iktidara karşı erken seçim talep etmek için tüm Yozgatlı hemşehrilerimi ve komşu illeri 14.00’te Cumhuriyet Meydanı’na davet ediyorum.

Buluşmayı cezaevinden izleyeceğim; benim hemen yanı başınızda olduğumu düşünün, omuz omuza olduğumuzu bilin.

Unutmayın; Milletçe başaracağız"