Son dakika | Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve Mehmet Murat Çalık'ın talebi reddedildi! Tutukluluğa itiraz edilmişti

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı süreci devam ediyor. İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Mehmet Pehlivan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir, İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği'ne itiraz dilekçesi vermişti. Dilekçeyle İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edilmişti.

MAHKEMEDEN 'TUTUKLULUK' KARARI

Mahkeme itirazla ilgili kararını verdi. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz reddedildi.

Ayrıca aynı soruşturmada tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un tutukluluğa itirazı da reddedildi.

İMAMOĞLU HAKKINDAKİ DİĞER İKİ DAVA ERTELENMİŞTİ

İmamoğlu ve Ongun

Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 6 kişi hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ’ihaleye fesat’ iddiasıyla açılan davanın geçtiğimiz cuma günü görülen 9’uncu duruşmasında, dosya İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nda olduğu için savcılık makamınca mütalaa verilmemişti. Duruşma 11 Temmuz’a ertelenmişti.

İmamoğlu'nun ayrıca bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından yargılandığı dava da 16 Haziran'a ertelenmişti.