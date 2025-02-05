Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mühim kararlar aldık" diyerek duyurdu: "Geleceğimize yön verecek"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşma gerçekleştirdi. Kadın hakları üzerinden muhalefete yüklenen Erdoğan "Bizden önce siyasette bir dolgu unsuru olarak bakılan kadınlar hak ettikleri değeri görmeye AK Parti'yle birlikte başladı" dedi. Erdoğan ayrıca muhalefetin yönettiği kimi belediyelerde kadınların hedefe konduğunu söyleyerek "Bunların hepsi yakın takibimizde" mesajını verdi.

"BİZ KISA MESAFE KOŞUCUSU DEĞİLİZ"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajları:

Muhalefet kurultayları tasfiye aracı olarak kullanırken biz ise yenileniyor, kardeşliğimizi daha da perçinliyoruz. Bizim kongrelerimizde yumruklar değil, yürekler konuşuyor, gönüller buluşuyor.

Mücadelemiz şahsi ikbal, kişisel kariyer mücadelesi değil. Türkiye'yi yüceltmenin samimi mücadelesini veriyoruz. Biz kısa mesafe koşucusu değiliz, uzun maraton koşucusuyuz. Pazara kadar yol arkadaşlığı yapanlardan değiliz.

Bugün 22 yıl öncesine kıyasla her alanda bambaşka bir Türkiye'den gururla bahsediyoruz. Türkiye'nin çehresini değiştirdik, huzurumuza kastedenleri boşa çıkardık. Tahriklere, provokasyonlara, karalamalara prim vermeden kardeşliğimizi birlikte savunduk. Hayal denilen, imkansız denilen nice reformlara birlikte imza attık.

"KADIN HAKLARINI YAKALAMAK İÇİN DAHA ÇOK FIRIN EKMEK YERSİNİZ"

Biz yola çıkarken kadınlar için siyaset değil, kadınlarla siyaset dedik, kadınlarımız siyasete nitelik getirdi. Türkiye'de yıllarca bu ülkede kadının adı yoktu. Kadınlar çoğu zaman siyasette vitrin malzemesi olarak görülürdü. Ey CHP, üniversitelerin kapısında ikna odalarını kuranlar sizdiniz! Şimdi çıkmış, bize kadın haklarından bahsediyorlar. Siz kadın haklarını yakalamak için daha çok fırın ekmek yersiniz!

"KADINLARIN KORUNMASINI TEMİN ETTİK"

Ey Özgür bey, biz buraya durup dururken gelmedik. Ter döktük, ter! Yüreğimizi koyduk. Böylece kimin yasaklarla ve baskılarla kadınları eve hapsettiği, kimin de özgürleştirdiği ortaya çıkmış oldu. Bizden önce siyasette bir dolgu unsuru olarak bakılan kadınlar hak ettikleri değeri görmeye AK Parti'yle birlikte başladı. 6284 sayılı Kanun'la başka hiçbir sözleşmeye, belgeye veya dışarıdan müdahaleye ihtiyaç duyulmayacak bir kapsayıcılıkta kadınların korunmasını temin ettik. Kadına karşı şiddeti nitelikli suç haline bizim hükümetimiz getirdi.

"MUHALEFETİN YÖNETTİĞİ KİMİ BELEDİYELERDE KADINLAR HEDEFE KONUYOR"

Son seçimlerde muhalefete geçen bazı mahalli idarelerden son derece ciddi şikayetler alıyoruz. Muhalefetin yönettiği kimi belediyelerde 28 Şubat döneminden hatırladığımı ayrımcı politikalar tekrar hayata geçirilmek isteniyor. Toplumumuzun mütedeyyin kesimlerinin hayat tarzı ve hassasiyetlerine gerekli saygı maalesef gösterilmiyor. Hedefe yine kadınlar konuyor. Bunların hepsi yakın takibimizde. İdeolojik bağnazlıkla insanların yaşam tarzına müdahale edilmesine asla müsaade etmeyiz. İktidar olarak yasakçı zihniyetle mücadelemizi demokrasi zemininde kararlılıkla sürdüreceğiz.

"ŞARA İLE GELECEĞİMİZE YÖN VERECEK MÜHİM KARARLAR ALDIK"

Sayın Ahmed Şara ve heyeti tarihi bir kavşakta ülkemize çok kritik bir ziyarette bulundu. Birçok konuyu kendisiyle değerlendirdik. İki komşu ülke olarak geleceğimize yön verecek mühim kararlar aldık.

"ANLADIK Kİ KIRMIZI KARTLARI BİRBİRLERİNE GÖSTERİYORLARMIŞ"

Muhalefetin nelerle uğraştığına artık bakmak bile istemiyoruz. Bırakın dünyayı, bölgemizde olup bitenlerden dahi haberi yok. Küresel gelişmeleri, krizleri ve hadiseleri zaten takip etmiyorlar. Koltuk kavgasına, parti içi iktidar mücadelesine kendilerini öyle kaptırdılar ki 3. cihan harbi patlak verse umurlarında olmaz. Bir ara kırmızı kartla bazı şeyler yapmayı denediler ama onu da yine ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Daha sonra aslında kartları birbirine gösterdiklerini anladık. A şehrinin belediye başkanı B şehrinin belediye başkanına, eski genel başkan yeni genel başkana, bunların holiganları ise medyada ve sosyal medyada sürekli birbirlerine kart gösteriyorlar.

CHP'YE 'SLOGAN' TEPKİSİ