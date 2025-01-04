SON DAKİKA | Erdoğan'dan çok net sözler! "Üçüncü yol yok" diyerek açıkladı: Ya silah gömecekler ya da gömülecekler!

Son dakika: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Yaşar Doğu Spor Salonu'nda partisinin 8. olağan il kongresinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayı sonunda yapılması planlanan AK Parti Büyük Kongresi için, "Milletin sandıkta verdiği mesajlar ışığında, partimizin çeyrek asırlık hikayesinde yeni bir milat olacaktır" dedi. "Bölücü örgütün milletimiz fertleri arasında açtığı nifak çukurlarını kardeşlik ile dolduracağız, karşılıklı saygı ile kapatacağız" diyen Erdoğan, terör örgütüne yönelik "Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

FERDİ TAYFUR İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

"Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi. Ailesine, hayranlarına, sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

"SAMSUN'U BÜYÜTMEK İÇİN AŞK İLE ÇALIŞACAĞIZ"

İstiklal baharının ilk çiçeği, millet düşmanlarına Karadeniz gibi hırçın olan Samsun'da 11 aylık aranın ardından sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonunu tercih ettikleri için Samsunlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 31 Mart'ta da işi yine ehline verdiniz. Bize güvendiniz, inandınız, itimat ettiniz; inşallah biz de sizin güveninizi boşa çıkarmayacağız. Emanetinize gözümüz gibi bakacak, Samsun'u büyütmek için aşk ile çalışacağız.

"BİZİM DURMAK, DURAKSAMA, REHAVETE KAPILMAK GİBİ HAKKIMIZ YOK"

Bu millet bizden daha fazla eser ve proje üretmemizi bekliyor. Bir ferdi olmaktan şeref duyduğumuz bu aziz millet yatırım, hizmet bekliyor. Her bir dava arkadaşımızın milletimizin beklentilerinin hakkını vereceğine inanıyorum. Bizler, konfora değil, çileye talip olduk. Bizler koltuklarda rahatça oturmak için değil, hizmet etmek için geldik. Şahsi kariyerimizi inşa etmek için değil, milletin hakkını, onuru korumak için bu görevi üstlendik. Bizim oyalanma gibi bir lüksümüz yok. Bizim durmak, duraksama, rehavete kapılmak gibi hakkımız yok.

"MUHALEFETİN İŞBİLMEZLİĞİ, BECERİKSİZLİĞİ SİZİ YANILTMASIN"

Bizim polemikle geçirecek tek bir anımız yok. Muhalefetin sahte ve sanal gündemleri sizleri yanıltmasın. Muhalefetin işbilmezliği, beceriksizliği sizi yanıltmasın. Onlarla bizim aramızda millete hizmetkarlık yapmak gibi derin bir zihniyet farkı var.

"BÜYÜK KONGRE ŞUBAT SONUNDA"

12 Ekim'de ilçe kongreleriyle startını verdiğimiz 8. Olağan Kongre sürecimiz 30 Kasım'dan itibaren il kongrelerimizle devam ediyor. Türkiye genelinde kongrelerimizi barış, huzur ve kardeşlik iklimi içinde gerçekleştiriyoruz. Rakiplerimizden farklı olarak bizim kongrelerimizde hırs, davamızın önüne geçmiyor. Her kongremize dayanışma, birlik, coşku damga vuruyor. Helalleşerek, kucaklaşarak, kardeşliğimizi perçinleyerek bu hassas süreci partimize yarışır şekilde yürütüyoruz. Samsunla eşzamanlı gerçekleşen Aksaray il kongremizin başarılı geçmesini, hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.

"BÜYÜK KONGRE YENİ BİR MİLAT OLACAK"

Şubat ayının sonuna doğru büyük kongremizi toplayacak, coşku ve heyecan içinde yenilenerek, tazelenerek çok daha azimli şekilde yolumuza devam edeceğiz. Milletin sandıkta verdiği mesajlar ışığında, partimizin çeyrek asırlık hikayesinde yeni bir milat olacaktır.

Aramızdaki uyumu, koordinasyonu bozmaya yeltenenlere kulak asmayacağız. Muhalefetin iftiralarına, karalama kampanyalarına kulak asmayacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu ülkenin geleceğiz. Daha nice seneler Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Hep beraber omuz omuza mücadele edeceğiz.

"TÜRKİYE'DE KARDEŞLİK KAZANACAK"

Ne 22 yıllık iktidarlarımız ne de yarım asırlık siyasi hatıramıza boyunca aziz şehitlerimizin ruhlarını incitecek, gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir işimiz olmadı. Ne yaptıysak şehit ve gazilerimizin gösterdiği istikametten ayrılmadan yaptık. 1000 yıldır bu toprağa düşenler, ezanımız daha gür sesle okunsun, bayrağımız gururla dalgalansın, devletimiz payidar olsun diye can verdiler. O kahramanlar büyük, güçlü, muteber bir Türkiye için hayatlarını feda ettiler.

Biz de tam 22 yıldır sadece bu idealler, bu hedefler için çalışıyoruz. Türkiye'yi ayağına vurulan prangalardan kurtararak şehitlerimizin vasiyetini yerine getirme mücadelesindeyiz. Çocuklarımızın onurlu, huzurlu, kalkınmış bir Türkiye'de refah içinde yaşaması için gayret gösteriyoruz. Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarını her şeyin üzerinde gördük.

Bölücü örgütle sarmaş dolaş olanların partimize ve Cumhur İttifakı'na söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Bizim referansımız milletimizin ali menfaatleri olmuştur. Tek amacımız büyük ve güçlü Türkiye idealimizdeki son engelleri kaldırmaktır. Cumhur İttifakı olarak bunu mutlaka başaracağız. Türkiye'de kardeşlik kazanacak.

"ÜÇÜNCÜ BİR YOL YOK"

Kim ne derse desin Türkiye'de kardeşlik kazanacak. Milletimizin kaderdaşlığı kazanacak. Bölücü örgütün açtığı infak çukurlarını kardeşlikle doldurup, saygıyla kapatacağız. Terör belasından ülkemizi en kısa sürede kurtaracağız. Kararlıyız, hedefe kilitlenmiş durumdayız. Terör örgütü ve teröristler için çember artık giderek daralmaktadır. Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler. Üçüncü bir yol yok. Silahın şiddetin, terörün devri artık sona ermiştir. Bölücü terör örgütü kullanım süresini tamamlamıştır.

YHT PROJESİ: MUTLAKA HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Yolsuzluk, hırsızlık arıyorsanız kendinizi yormayın. Konser faturlarına, para kulelerine bakın. Ellerine geçirdikleri her fırsatı belediyeleri yağmalamak için kullanıyorlar. Sayın Özel ve şurekası Ankara'dan gazel okumayı bıraksın Samsun'a, Çorum'a gelsin hızlı trene neden karşı çıktıklarını anlatsın. Cesaretleri varsa, bu önemli projenin CHP'yi niye rahatsız ettiğini Samsunlu kardeşlerime anlatsın. YHT projemizi mutlaka hayata geçireceğiz.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır