Son dakika | İkisi de ekranlardan tanınıyor! Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında gelişmeler sürüyor. Son olarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekiplerinin bir operasyon düzenledi. Operasyonda kamuoyunda yakından tanınan iki isim gözaltına alındı.
Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; uyuşturucu madde kullanımı ve teminine yönelik uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı. Jandarma Narkotik ekipleri, sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Operasyon kapsamında Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı yakalanarak gözaltına alındı.
Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.
Taner Çağlı, uyuşturucu operasyonunda tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'la çektiği videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu. Çağlı, Ersoy'u “Türkiye’nin en çok güvenilen özel kişilerinden biriyle beraberiz” diyerek anons etmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Veyis Ateş geçtiğimiz günlerde ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
İfadesinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrılan Ateş'in, gözaltına alınan diğer isimler gibi Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yaptıracağı öğrenilmişti.
