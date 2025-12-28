HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | İkisi de ekranlardan tanınıyor! Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kritik bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde ifade veren eski Habertürk yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı gözaltına alındı.

Son dakika | İkisi de ekranlardan tanınıyor! Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındı
Rosetta

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında gelişmeler sürüyor. Son olarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekiplerinin bir operasyon düzenledi. Operasyonda kamuoyunda yakından tanınan iki isim gözaltına alındı.

SABAH ERKEN SAATTE DÜĞMEYE BASILDI

Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; uyuşturucu madde kullanımı ve teminine yönelik uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı. Jandarma Narkotik ekipleri, sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

VEYİS ATEŞ VE TANER ÇAĞLI'YA GÖZALTI

Operasyon kapsamında Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika | İkisi de ekranlardan tanınıyor! Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındı 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş adliyede ifade verdi Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş adliyede ifade verdi

17 GÖZALTI

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.

MEHMET AKİF ERSOY İLE VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Taner Çağlı, uyuşturucu operasyonunda tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'la çektiği videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu. Çağlı, Ersoy'u “Türkiye’nin en çok güvenilen özel kişilerinden biriyle beraberiz” diyerek anons etmişti.

Son dakika | İkisi de ekranlardan tanınıyor! Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındı 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gözaltına alınan Taner Çağlı'nın Mehmet Akif Ersoy ile ilgili sözleri yeniden gündem oldu Gözaltına alınan Taner Çağlı'nın Mehmet Akif Ersoy ile ilgili sözleri yeniden gündem oldu

VEYİS ATEŞ İFADE VERMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Veyis Ateş geçtiğimiz günlerde ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İfadesinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrılan Ateş'in, gözaltına alınan diğer isimler gibi Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yaptıracağı öğrenilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gözaltına alındı! Veyis Ateş nereli merak edildi Gözaltına alındı! Veyis Ateş nereli merak edildi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gözaltına alınan Taner Çağlı'nın Mehmet Akif Ersoy ile ilgili sözleri yeniden gündem olduGözaltına alınan Taner Çağlı'nın Mehmet Akif Ersoy ile ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Beyoğlu'nda eğlence mekanında kanlı kavga Beyoğlu'nda eğlence mekanında kanlı kavga
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mehmet akif Ersoy uyuşturucu Veyis Ateş Taner Çağlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.