Gözaltına alınan Taner Çağlı'nın Mehmet Akif Ersoy ile ilgili sözleri yeniden gündem oldu: "Türkiye'de en çok güvenilen ve özel kişilerinden biri"

Türkiye'nin gündemindeki uyuşturucu soruşturmasında her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Taner Çağlı da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Çağlı'nın, yine uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ile yaptığı yayındaki sözleri yeniden gündem oldu. Çağlı o yayında, Ersoy'un Türkiye'de en çok güvenilen isimlerinden biri olduğunu vurgulamış ve her annenin; kızının Ersoy ile evlenmesine onay vereceğini iddia etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Sanat, meyda ve iş dünyasından birçok ismin karıştığı soruşturmada her geçen gün yeni gelişme yaşanmaya devam ediyor.

YENİ GÖZALTILAR OLDU

Uyuşturucu soruşturması kapsamında bugün de rapçi Ege Karataşlı, Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, Habertürk eski yöneticisi ve sunucusu Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı gözaltına alındı.

ÇAĞLI'NIN MEHMET AKİF ERSOY YAYINI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Yeni gözaltıların haberi kısa sürede gündemin üst sıralarına yerleşirken, Taner Çağlı'nın yine uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ile yaptığı program yeniden gündem oldu.

Çağlı, bahsi geçen youtube programında Ersoy'a övgüler yağdırmış ve her annenin; kızının Ersoy ile evlenmesine izin vereceğini savunmuştu.

"EN SEVİLEN, GÜVENİLEN, ÖZEL"

Çağlı o programda şu ifadelere yer vermişti:

"Türkiye'de bana göre en sevilen, güvenilen yüzünü gösterdiğimiz zaman 'bu kişiyi tanıyor musunuz?' dediğimiz zaman 'tanıyoruz ve çok güveniyoruz' şeklinde devam ettikleri bence çok özel kişilerden birisiyle beraberiz.

"'KIZINI VERİR MİSİN?' DİYE SORSAK HER ANNE 'EVET' DER"

Bazı insanlar vardır yüzünden iyilik ve dürüstlük akar. Sen temiz aile çocuğu vardır ya Türkiye örf adetlerinde ve Türk kültüründe annelere sorduğunda... Bence her anneye seni gösterip, 'Bu adamı gördüğün kadarıyla kızını verir misin?' diye sorsak, her anne 'Evet' der"

