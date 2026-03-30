Son dakika! Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: 4 gözaltı

Son dakika haberi: Ankara Etimesgut Belediyesi’ne operasyon yapıldı, dört kişi zimmet suçundan gözaltına alındı. Operasyonun detayları ortaya çıkarken şüphelilerin ev ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemi yapıldı.

Son dakika! Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: 4 gözaltı
Ufuk Dağ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş.’nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 'Zimmet' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika! Etimesgut Belediyesi ne operasyon: 4 gözaltı 1

EV VE İŞ YERLERİ EŞ ZAMANLI ARANDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Sayıştay Başkanlığı'nca Etimesgut Belediye Başkanlığı'nda gerçekleştirilen 2025 yılı olağan denetimleri sırasında, belediyenin aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile iştiraki Etimkent A.Ş.'nin hesaplarında usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine 'zimmet' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, sermayesinin tamamı belediyeye ait Etimkent A.Ş.'nin Genel Müdürü M.Ç., Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü A.C., aynı müdürlükte mutemet olarak görev yapan S.K. ile Etimkent A.Ş.'de kasa sorumlusu olan H.B. hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

