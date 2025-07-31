Son dakika | Fatih Altaylı için ilk duruşma tarihi belli oldu! İddianame kabul edildi: İşte istenen ceza

Son dakika haberi: Fatih Altaylı “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlaması ile tutuklanmıştı. Süreçle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

SON DAKİKA | FATİH ALTAYLI HAKKINDA İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianame üzerindeki incelemesi tamamlandı.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

AA'nın aktardığına göre; mahkemenin iddianameyi kabulünün ardından tensip zaptında, sanık Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Duruşmanın 3 Ekim'de Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nin karşısındaki duruşma salonlarında yapılması kararlaştırıldı.

BU SÖZLER YÜZÜNDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Altaylı'nın bu videoda söylediği sözler yüzünden gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı:

İŞTE ALTAYLI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Fatih Altaylı'nın 'cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret' suçlamasıyla verdiği ifade şu şekildeydi:

"Söz konusu yayın ve cümleler bana aittir, ancak Cumhurbaşkanını ne tehdit nede hakaret maksadım vardır. Bir araştırma şirketinin yapmış olduğu ankette vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaydı Hayat şartı ile Cumhurbaşkanlığı yapmasına onay verip vermedikleri sorulmuş, vatandaşların yüzde yetmişi de böyle bir Anayasa değişikliğine onay verip vermeyeceklerini söylemişti. Bende bu konu ile ilgili yorumumda Türk halkının tanzimattan bu yana oy kullanarak Devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini ve benimsediğini ve herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında Devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını söyledim. Ve Türk Halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirisel bir tutum takınabildiğini Padişahlık döneminde bile Cuma selamlıklarında Padişahları eleştirdiğini tarihe meraklı bir AFYONCU gibi yakın tarihimiz üzerine uzman bilim insanları ile de defalarca televizyonlarda entelektüel kimliğimle ifade ettim. Bu gibi örnekleri daha önce gerek Murat BARDAKÇI gerek Erhan konuşmuşluğumuz vardır. Açıkçası bu tarihi bilgilerden mevcut Cumhurbaşkanına bir tehdit algısı çıkabileceği aklımdan dahi geçmezdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "MÜŞTEKİ" OLARAK YER ALIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki" olarak yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalından 20 Haziran'da yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, söz konusu ifadelerin yer aldığı video çözümleme tutanağına göre, Altaylı'nın eyleminin Cumhurbaşkanı'na yönelik tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

İddianamede, söz konusu olayda video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığına, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığına dikkati çekilerek, soruşturma konusu eylemin "iletme kastı"yla gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak nitelikte açık olduğu vurgulandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AVUKATI ŞİKAYETÇİ OLDU

İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının eylemden haberdar olmasının ardından 23 Haziran'da şikayetçi olduğu belirtildi.

Fatih Altaylı'nın, YouTube kanalındaki videoda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sorulan soruya, milletin daha önce hoşuna gitmeyen padişahları öldürdüğüne ve boğduğuna yönelik sözde tarihsel örnekle cevap verdiği, sonrasındaki sözleriyle de sözde örneğini pekiştirmeye çalıştığının" altı çizilen iddianamede, şüphelinin Cumhurbaşkanı'nın hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit suçu işlediği kaydedildi.

Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istendi.