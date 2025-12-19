HABER

Son dakika! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen yakalandı

Son dakika! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Gülen'in hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kararı bulunuyordu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

YASİR GÜLEN'İN İSTANBUL'DA OLDUĞU BELİRLENDİ

Çalışmalarda, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranması bulunan, Bank Asya hesaplarında artış olan ve sözde sohbetlere katıldığı tespit edilen örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Salih Gülen'in oğlu Yasir Gülen'in İstanbul'da olduğu belirlendi.

ÜMRANİYE'DE YAKALANIP EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Ümraniye'de saklandığı adresi tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
fetö Fetullah Gülen
