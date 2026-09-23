Son Dakika | Fon soruşturmasında yeni gelişme: 17 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın da bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen isimler şu şekilde;
Gözde Hacıoğlu
Furkan Baki
Murat Keçeci
Ramazan Erbey
İlhan Aygül
Salih Can Bülbül
Selçuk Kahya
Büşra Alçelik
Uğur Akkafa
Samet Çetinel
Celal Yarız
İsmail Ege
Mehmet Yıldırım
Lütfi Çetinel
Halil İbrahim Ege
Berkan Gülen
Mehmet Erbey
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