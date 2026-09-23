Son Dakika | Fon soruşturmasında yeni gelişme: 17 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

FON SORUŞTURMASINDA 17 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın da bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İŞTE O İSİMLER

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen isimler şu şekilde;

Gözde Hacıoğlu

Furkan Baki

Murat Keçeci

Ramazan Erbey

İlhan Aygül

Salih Can Bülbül

Selçuk Kahya

Büşra Alçelik

Uğur Akkafa

Samet Çetinel

Celal Yarız

İsmail Ege

Mehmet Yıldırım

Lütfi Çetinel

Halil İbrahim Ege

Berkan Gülen

Mehmet Erbey

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır