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SON DAKİKA| Füzeler peş peşe havalandı! İsrail yeniden vurmaya başladı: Tahran'dan dumanlar yükseliyor

İsrail'i İran'ı hedef aldı, İran'dan sert karşılık geldi. Füzelerle geçen 3. günde gerilim tırmanarak devam ediyor. İki ülke birbiri ardına açıklamalarda bulundu. İsrail, Tahran'ı hedef alan saldırıların tamamlandığını duyurmuştu ancak saat 14.00 gibi yeni saldırı başladı. İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor. Öte yandan bölgede sıcak gelişmeler bitmek bilmiyor. İşte tüm yaşananlar....

SON DAKİKA| Füzeler peş peşe havalandı! İsrail yeniden vurmaya başladı: Tahran'dan dumanlar yükseliyor
Ufuk Dağ

İsrail ordusu, gece yarısı İran'dan İsrail'e yeni füze saldırıları başlatıldığını bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak başlatılan operasyona ilişkin yayınladığı bildiride, "Saldırı ve ihlallerin sürmesi halinde operasyonlar daha da ağır ve geniş kapsamlı şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. Ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran rejiminin nükleer silah programıyla bağlantılı olan Tahran'daki hedeflere ve yakıt depolarına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.

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İşte tüm dünyanın gözünü çevirdiği bölgede son durum...

14.00

İRAN'DA PEŞ PEŞE PATLAMALAR

İran’ın başkenti Tahran’daki Mehrabad Havaalanı yakınında patlamalar meydana gelirken İsrail ordusu İran’dan fırlatılan 20 insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı

13.30

İSRAİL CAN KAYBI VE YARALI SAYISINI PAYLAŞTI

İsrail, İran’ın saldırılarında şu ana kadar 13 kişinin öldüğünü, 380 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail Hükümeti basın ofisi, İran’ın füze ve insansız hava aracı saldırılarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Açıklamaya göre, İran tarafından şu ana kadar 200’den fazla füze fırlatıldı. Ülke genelinde 22 farklı noktada isabet tespit edildi.

Saldırılarda 3’ü çocuk, toplam 13 kişi öldü. Yaralanan 380 kişiden 9’unun durumunun ağır, 30’unun orta, 341’inin ise hafif olduğu bildirildi.

Yetkililer, füze saldırılarının can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra çok sayıda bina ve aracın da hasar görmesine yol açtığını belirtti.

Saldırılarla ilgili değerlendirme ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

13.15

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran saldırılarında hedef olan Bat Yam'daki kaza mahalline ulaştı.

34

12.55

İSRAİL İSFAHAN'DAKİ NÜKLEER TESİSE SALDIRDI!

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü İran'ın İsfahan'daki nükleer tesisine saldırdıkları açıklamasında bulundu.

İran medyası ise, İsrail'in art arda üçüncü gün gerçekleştirdiği saldırılar kapsamında, Pazar günü ülkenin orta kesimindeki İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı’na bağlı bir tesisi hedef aldığını doğruladı.ISNA haber ajansı "Savunma Bakanlığı'na bağlı merkezlerden biri İsfahan'da saldırıya uğradı, olası hasarlar araştırılıyor" diye aktardı.

11.55

İRAN İKİ MOSSAD AJANINI YAKALADI

İran Emniyet Teşkilatı, İsrail istihbarat servisi Mossad’a bağlı 2 kişinin Elburz eyaletine bağlı Savocbolag kentinde yakalandığını duyurdu.

10:58

TRUMP'TAN İRAN'A GÖZDAĞI: "EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KARŞILIK VERİLECEK"

Trump, Truth Social platformundan İsrail'in saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı. "ABD'nin bu gece İran'a yönelik saldırıyla hiçbir ilgisi yoktu." ifadelerini kullanan Trump, İran'ı ABD'ye saldırıda bulunması halinde "Eşi benzeri görülmemiş düzeyde karşılık verecekleri" konusunda uyardı. Trump ayrıca barışçıl bir çözüm olasılığına da işaret ederek "İran ve İsrail arasında kolaylıkla bir anlaşma yapabilir ve bu kanlı çatışmayı sona erdirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

10.15

İSRAİL'DEN CASUSLUK GÖZALTISI

İsrail'in 2 vatandaşını İran'ın talimatlarıyla ‘güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları’ gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

10.00

İRAN'IN SALDIRILARINDA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın gece boyunca hipersonik füze ve balistik füzelerle İsrail'e düzenlediği misilleme saldırılarda bir füzenin Bat Yam şehrinde bir apartmana isabet etmesi sonucu 6 kişi, Tamra kentinde ise 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları yoğun bir şekilde devam ettiği sırada Tahran misilleme saldırılar için gece saatlerinde düğmeye bastı. İran ordusu, füzeli ve insansız hava araçlarıyla (İHA) başkent Tel Aviv ile Hayfa, Bat Yam, Tamra kentlerine saldırılar düzenledi. İran medyası, Tahran'ın Hayfa'yı vurmak için hipersonik bir füze ile orta menzilli balistik füzeler kullandığını bildirdi. Haberlere göre, Hayfa saldırısında bir petrol rafinerisinin de hedef alındığı ve rafineride yangın çıktığı kaydedildi.

"GÜNLER SÜREBİLİR"

Bat Yam kentine düzenlenen saldırılar sırasında balistik füzenin isabet ettiği bir apartman çöktü. Bölge polis komutanı Daniel Hadad, apartmanın enkazından 6 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, 7 kişinin hala kayıp olduğunu ve 180 kişinin yaralandığını söyledi. Hadad, "Şu anki ana çabamız kayıpları bulmak ve gelen kayıp ihbarları arasında koordinasyon sağlamak" şeklinde konuştu.

Büyük bir yıkımın olduğunu belirten Hadad, "Çok fazla moloz ve enkaz kaldırılmalı ki kayıpları bulabilelim. Bu günler sürebilir" diyerek, büyük bir harp başlığı taşıyan bir füzenin birkaç binaya zarar verdiğini söyledi. İsrail'in kuzeyindeki Tamra kentindeki saldırılarda ise aynı aileden 4 kişi öldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir saat içinde İran'dan İsrail'e fırlatılan 7 İHA, etkisiz hale getirildi.

09.00

ÜRDÜN HAVA SAHASINI YENİDEN KAPATTI

Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu, hava trafiğinin ikinci bir emre kadar geçici olarak durdurulmasına karar verdi. Kurum, bölgedeki gerilim nedeniyle 13 Haziran'da da ülke hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurmuştu.

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise İsrail tarafından geçici olarak kapatılan Kral Hüseyin Köprüsü'nün bugün saat 08.00'den itibaren yeniden yolcu trafiğine açılacağı kaydedildi.

06.30

İSRAİL: TAHRAN'I HEDEF ALAN SALDIRI TAMAMLANDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran rejiminin nükleer silah programıyla bağlantılı olan Tahran'daki hedeflere ve yakıt depolarına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.

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İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan askeri gerginlik tırmanırken, İsrail’den son saldırıları ile ilgili açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran rejiminin nükleer silah programıyla bağlantılı olan Tahran'daki hedeflere ve yakıt depolarına yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi. "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İstihbarat Dairesi'nin hassas yönlendirmesiyle kısa süre önce Tahran'da bulunan İran'ın nükleer silah programı ile bağlantılı çeşitli hedeflere yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası gerçekleştirdi" denilen açıklamada, "Bu hedefler, İran rejiminin nükleer silah elde etme çabalarına katkı sağlayan unsurlar arasındaydı ve rejim bu yerlerde nükleer arşivini gizlemişti" ifadelerine yer verildi. Vurulan hedefler arasında "İran Savunma Bakanlığı karargâhı, İran’ın nükleer programından sorumlu olan Savunma İnovasyonu ve Araştırma Örgütü (SPND) karargâhı ve diğer bazı noktaların" yer aldığı iddia edildi.

04.15

İSRAİL'DEN VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'in birçok bölgesine yeni füze saldırıları başlatıldığını duyurdu. İsrail ordusu, ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın bölgelerden ayrılmama çağrısında bulundu.

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Gece boyu devam eden balistik ve hipersonik füze saldırılarında birçok bölgede patlamalar yaşandı. Füzelerden bazısı Bat Yam kentindeki bir binaya da isabet etti. Kısmen yıkılan binanın enkazında hayatını kaybedenlerin ve enkaz altında kalanların olduğu öğrenildi. Kızıl Davut Yıldızı ve sivil savunma ekiplerinin enkazdaki arama-kurtarma çalışmalarının sürüyor.

Öte yandan, başkent Tel Aviv'in güneyindeki Rehovot kentinde bulunan Weizmann Bilim Enstitüsü de füzelerin hedefi oldu. Saldırısı sonrası enstitüde büyük çapta hasar meydana geldiği gözlendi.

02.15

"İHLALLER DEVAM EDERSE OPERASYONLAR AĞIRLAŞACAK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak başlatılan operasyona ilişkin yayınladığı bildiride, "Saldırı ve ihlallerin sürmesi halinde operasyonlar daha da ağır ve geniş kapsamlı şekilde devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail’in saldırılarına karşılık olarak başlatılan "Gerçek Vaad 3" operasyonunun yeni dalgasına ilişkin bir bildiri yayınladı. Bildiride, Tel Aviv yönetimine ait askeri ve enerji altyapılarının çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve füze ile hedef alındığı belirtildi. DMO Bildirisinde, "Gerçek Vaad 3" operasyonunun saldırı niteliğindeki aşaması, Siyonist rejimin bugünkü saldırı ve provokasyonlarına yanıt olarak devam etmektedir. Bu çerçevede, rejime ait savaş uçağı yakıtı üretim tesisleri ile enerji temin merkezleri, çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve füze ile hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

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Hava savunma sistemlerinin aktif olduğu belirtilen açıklamada, "Saldırı ve ihlallerin sürmesi halinde operasyonlar daha da ağır ve geniş kapsamlı şekilde devam edecektir. Ayrıca ülke genelinde konuşlu hava savunma ağı, şu ana kadar İsrail’e ait 3 seyir füzesi, 10 insansız hava aracı (İHA) ve onlarca mini İHA’yı tespit ederek etkisiz hale getirmiştir" denildi.

02.01
İran Devlet televizyonu, Devrim Muhafızları'nın İsrail'in enerji altyapısının ve jet yakıtı üretim tesislerinin İran füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla vurulduğunu söyledi.

PETROL RAFİNERİSİ HEDEF ALINDI

01.40
İran saldırısı, Hayfa bölgesinde yoğunlaşırken, İsrail basını saldırı sonucu 3 kişinin öldüğünü 13 kişinin ise yaralandığını bildirdi. İran devlet televizyonu, Hayfa'da bulunan petrol rafinerisinin hedef alındığını açıkladı.

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01.30
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tahran'ın Şehran semtinde bir petrol deposunun vurulmasından sonra çıkan yangın üzerine, "Tahran yanıyor" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail füze füze saldırısı
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