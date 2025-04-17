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Son dakika | Genel af iddiası gündemdeydi! Bakan Tunç net konuştu: "Yanlış anlaşılma"

Son dakika haberi: Yeni af mı geliyor? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 55 kişinin konuşulduğu genel af iddiasına yanıt verdi. CHP'ye kayyum atanacağı iddiasına da yanıt veren Bakan Tunç ayrıca yoğun bakımdaki DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Son dakika | Genel af iddiası gündemdeydi! Bakan Tunç net konuştu: "Yanlış anlaşılma"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Son günlerde yeni bir genel af ilan edileceği iddiası gündemdeydi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddiaya ilişkin açıklama geldi.

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YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ

Af hususunun "yanlış bir anlaşılma" olduğunu söyleyen Bakan Tunç "Düzenleme ceza adaleti sistemiyle ilgili. Herhangi bir af söz konusu değil, böyle bir gündemimiz de yok. 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme doğru değil. Şu anda teknik çalışma devam ediyor" açıklamasında bulundu.

“CHP’YE KAYYUM ATANACAK” İDDİASI

Rasim Ozan Kütahyalı'nın gündeme getirdiği "CHP'ye kayyum atanacak" iddiası sorulan Bakan Tunç "Bu tip paylaşımlar doğru değil, itibar edilmemeli. O paylaşımlar nedeniyle tedirgin olan insanlar olabilir. Böyle bir paylaşım soruşturma konusu olursa cumhuriyet savcılıkları dün akşam olduğu gibi devreye giriyor. CHP’nin olağan kurultayına ilişkin soruşturma devam ediyor. Bazı kişilerin sosyal medyadaki paylaşımları dezenformasyon amaçlıdır" dedi.

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"ÖNDER'İN DÜNE GÖRE DAHA İYİ OLDUĞUNU ÖĞRENMEMİZ SEVİNDİRİCİ"

Tunç öte yandan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

"DEM Parti’yle randevulaşmıştık. Sırrı Süreyya beyin rahatsızlığı nedeniyle bunu biraz ötelemek durumunda kaldık. Tüm odaklandığımız nokta şu anda Sırrı Süreyya beyin bir an önce iyileşip aramıza dönmesi. Düne göre daha iyi olduğunu öğrenmemiz sevindirici."

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Yılmaz Tunç
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