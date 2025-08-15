Son dakika | Gök kızıla büründü! İki ilde orman yangını: Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı

Son dakika haberi: Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle maki yangını çıktı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA BÜYÜDÜ

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

FETHİYE'DE DE YANGIN

Bir yangın da Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı. Katrancı Koyu mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

KOCAELİ'DE ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Suludere Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın mahalline gelerek çalışmaları takip eden Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini söyledi.

Yangının çıktığı yerde rüzgarın etkili olduğunu belirten Aktaş, bölgedeki vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

(DHA-AA)