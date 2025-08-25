HABER

Son dakika | Gölden su alıyordu! Burdur'da eğitim uçağı tatbikattayken kaza kırıma uğradı: İşte personelin sağlık durumu

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Burdur'un Bucak ilçesinde yapılan yangın tatbikatı sırasında eğitim uçağı, Karacaören Baraj Gölü'nde kaza kırıma uğradı. Uçaktaki 2 personelin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Son dakika haberi: Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı eğitim uçağı, Bucak'a bağlı Elzası köyü Kavaklı Mahallesi Mezarbelen mevkisindeki Karacaören Baraj Gölü'nde kaza kırıma uğradı. İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Son dakika | Gölden su alıyordu! Burdur da eğitim uçağı tatbikattayken kaza kırıma uğradı: İşte personelin sağlık durumu 1

MÜRETTEBAT KURTULDU

Antalya'dan havalanan uçağın tatbikat sırasında kırıma uğradı, mürettebatın ise kurtulduğu öğrenildi.

Son dakika | Gölden su alıyordu! Burdur da eğitim uçağı tatbikattayken kaza kırıma uğradı: İşte personelin sağlık durumu 2

BURDUR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Karacaören Barajı bölgesinde bir eğitim uçağının su almaya çalışırken kalkış yapamadığı, kırıma uğradığı belirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunmakta olup sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmışlardır" denildi.

Son dakika | Gölden su alıyordu! Burdur da eğitim uçağı tatbikattayken kaza kırıma uğradı: İşte personelin sağlık durumu 3

(DHA)

