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  4. Son dakika | Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında iddianame kabul edildi! İşte istenen ceza

Son dakika | Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında iddianame kabul edildi! İşte istenen ceza

07.03.2025 13:32
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Son dakika haberi: Tutuklu eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki iddianame kabul edildi. Özer'in 15 yıl hapsi isteniyor.

Son dakika | Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında iddianame kabul edildi! İşte istenen ceza

Son dakika haberi: Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi.

İDDİANAMENİN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında Özer hakkında yapılan teknik takip ve iletişimin dinlenmesine göre, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki aramada ele geçirilen dokümanda örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden oluşan heyetin görüşmesi sırasında, Ahmet Özer'in de aralarında olduğu bazı akademisyenlerin "Demokratik Özerklik" projesine katkı sunmak istediğini elebaşı Öcalan'a ilettikleri aktarıldı.

İddianamede, Özer'in, bilim adına üretilen bilgilerden çok fazla yeni perspektif alamadıklarını, "örgüt liderinin" kitaplarına yoğunlaştıklarında yeni perspektif edindiğini, terör örgütünün Cizre, Silopi, Nusaybin, Yüksekova, Silvan, Sur ve İdil gibi ilçeler olmak üzere sözde demokratik özerkliği gerçekleştirmek ve hayata geçirmek adına ilan edilen sözde özerklik/öz yönetim çalışmalarına katkı sunma isteğini HDP'li yöneticilere söylediği, yöneticilerin de bunları örgütün üst düzey elebaşılarına ilettiği tespitlerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Esenyurt Ahmet Özer
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