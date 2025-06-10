Son dakika | Greta Thunberg İsrail'den uçağa bindirildi! 'Madleen' aktivistleri için yeni karar: İsrail mahkemesine çıkacaklar

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

ARALARINDA TÜRK VATANDAŞI DA VAR

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

GRETA THUNBERG SINIR DIŞI EDİLDİ

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti. İsrail'e götürülen aktivistlerle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

İsveçli aktivist Greta Thunberg’ün İsrail’den sınır dışı edildiği ve Fransa uçağına bindirildiği açıklandı. İsrail gazetesi Haaretz "Aralarında Greta Thunberg’ün de olduğu 4 aktivist İsrail’den sınır dışı edilmeyi kabul etti" diye yazdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, Greta Thunberg’in Fransa üzerinden İsveç'e gitmek üzere İsrail'den ayrıldığı bildirildi.

5 FRANSIZ AKTİVİST, İSRAİL MAKAMLARINCA YARGILANACAK

Öte yandan Fransız AFP ise Madleen gemisindeki 5 Fransız aktivistin İsrail’de mahkemeye çıkacağını bildirdi.