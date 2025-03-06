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  4. Son dakika: Günlerdir aranan peyzaj mimarı Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulundu! Valilikten açıklama

Son dakika: Günlerdir aranan peyzaj mimarı Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulundu! Valilikten açıklama

06.03.2025 01:52
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06.03.2025 01:52
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Son dakika haberi: İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel, yapılan arama çalışmaları kapsamında sağ olarak bulundu. 4 gündür kayıp olan Gürel'in hafif yaralı olduğu ve orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi. İstanbul Valiliği de olayla ilgili bir açıklama yaptı.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Gürel'i (36) bulmak için başlatılan çalışmalar 4. gününde sonuç verdi. Gürel, Belgrad Ormanı'nda ekiplerce sağ bulundu.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ece Gürel'in bulunması ile ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Belgrad ormanına gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Güler (36) isimli şahıs 06.03.2025 günü saat 01.15 itibari ile sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. Afad koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Güler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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PAZAR GÜNÜ ORMANA GİTMİŞTİ

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yapıp, çalışma gerçekleştirmişti.
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CEP TELEFONU VE EŞYALARI BULUNMUŞTU

Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.
AW405122_01Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Belgrad ormanı
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