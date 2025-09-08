Son dakika: Gürsel Tekin bilmecesi! CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gidecek mi gitmeyecek mi?

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından başlayan hareketli günler devam ediyor. Tekin bugün saat 12.00'de il başkanlığına gideceğini duyurmuştu. Dün akşam saatlerinde ise CHP'li vekiller bina önüne giderek nöbet tuttu. Zaman zaman polisle arbede yaşanan olayla ilgili yeni gelişmeler de yaşanıyor.

Bugün gözler Gürsel Tekin'e çevrilmişken birbirinden farklı haberler geldi. Sözcü, Tekin'in binaya gitme kararından vazgeçtiğini duyurdu. Habertürk ise gitmeden önce toplantı kararı aldığını verdi. Henüz netlik kazanmayan olayla ilgili gözler Gürsel Tekin'in hamlesine çevrildi.