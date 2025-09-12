Son dakika | Gürsel Tekin'den "Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz" çıkışı! 'Liste' iddiasına yanıt verdi

Son dakika haberi: Son günlerin en çok konuşulan siyasi isimlerinden Gürsel Tekin'den gündem yaratacak açıklamalar geldi. CHP İstanbul İl Başkanlığındaki geçici heyette görev alan Gürsel Tekin, partinin Sarıyer'deki eski il binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Tekin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Yalan yanlış iftira atıyorlar. Saldırı ve hukuksuzluklara rağmen işimizi yapacağız. Arkadaşlarımızı üzmek istemiyorum ama polemiğe girersem birçok arkadaşımı üzerim. Sabrımızı koruyoruz.
(Binaya girilmesine izin verilen 30 kişilik liste olduğu iddiası) Külliyen yalan. Burada çalışanların ekmeğiyle oynamayın, gelsinler işlerini yapsınlar. Arkadaşlarımız gelemediği için binanın temizliğini yapmak için arkadaşlarımız o listeyi vermişler.
