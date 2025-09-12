HABER

Son dakika | Gürsel Tekin'den "Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz" çıkışı! 'Liste' iddiasına yanıt verdi

Son dakika haberi: CHP İstanbul İl Başkanlığında geçici heyet olarak göreve gelen Gürsel Tekin yine sert çıkışlara imza attı. "Her gün bina tartışma yaşanıyor. Bu bina resmi olarak CHP’nin il binasıdır" diyen Tekin '30 kişilik liste' iddiasına yanıt verdi, "Biz Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğiz, nokta" dedi.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Son günlerin en çok konuşulan siyasi isimlerinden Gürsel Tekin'den gündem yaratacak açıklamalar geldi. CHP İstanbul İl Başkanlığındaki geçici heyette görev alan Gürsel Tekin, partinin Sarıyer'deki eski il binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"POLEMİĞE GİRERSEM BİRÇOK ARKADAŞIMI ÜZERİM"

Tekin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Yalan yanlış iftira atıyorlar. Saldırı ve hukuksuzluklara rağmen işimizi yapacağız. Arkadaşlarımızı üzmek istemiyorum ama polemiğe girersem birçok arkadaşımı üzerim. Sabrımızı koruyoruz.

  • Biz bir karar ile buraya geldik. Elimizdeki karar burada yapmamız gereken görevle ilgilidir. Her gün bina tartışma yaşanıyor. Bu bina resmi olarak CHP’nin il binasıdır. Yeter ki üstünde altı oklu amblem olsun, Türkiye’nin neresinde olursa olsun gider orada çalışırız. Şu anda elimizdeki karar “Görevinizi yapın” diyor. Yarın aksi bir karar gelmedikçe biz bu karara tabiyiz.

"BÜYÜK BİR SUÇ ORTAKLIĞINI BOZUYORMUŞUZ GİBİ GELİYOR"

  • Hiçbir temasım yok. 15 Eylül’le hiç ilgili değiliz. Biz büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor bana.

"BİZ AZİZ İHSAN’LARA YENİLMEYECEĞİZ, NOKTA"

  • Bahadır mıymışsın nesin kardeşim, sen hocasın ya! Daha 2 gün önce sayın İnce’yi infaz ettiniz. Bugün sayın İnce ile biz yine yan yanayız. Biz Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğiz, nokta.

'30 KİŞİLİK LİSTE' İDDİASI

  • (Binaya girilmesine izin verilen 30 kişilik liste olduğu iddiası) Külliyen yalan. Burada çalışanların ekmeğiyle oynamayın, gelsinler işlerini yapsınlar. Arkadaşlarımız gelemediği için binanın temizliğini yapmak için arkadaşlarımız o listeyi vermişler.

  • İki televizyon kanalına çıkmadan başka bir yere çıkmayacağım, Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşları kadar bize kıymet verin.
