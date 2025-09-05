Son dakika | Gürsel Tekin'e ilk çalım: Videodan saatler sonra geri adım attı! CHP'deki 'kayyum' heyetinde sürpriz gelişme

Son dakika haberi: CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilip yönetime 5 kişilik geçici heyet atanmasının yankıları sürüyor. Pazartesi il binasına gidip göreve başlayacağını duyuran heyetten bir isim geri adım attı.

SON DAKİKA | HASAN BABACAN 'KAYYUM' HEYETİNDEN ÇEKİLDİ

Heyette yer alan Hasan Babacan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'la görüştükten sonra heyetten çekildi.

CHP İHRAÇ ETMEYECEK

Bunun üzerine CHP de ihraç kararını geri çekti.

BABACAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Heyetten çekilmesiyle ilgili açıklama yapan Hasan Babacan şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, yıllarını bu partiye adamış biri olarak, partimizin bu süreci sağduyu, birlik ve beraberlik içerisinde atlatması gerektiğine inanıyorum. Bu doğrultuda, şahsıma tevdi edilen görevi kabul etmeme kararı aldığımı ve konuyla ilgili başka bir açıklamamın olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım."

SAATLER ÖNCE VİDEODA GÜRSEL TEKİN'İN YANINDAYDI

Göreve gelen diğer 4 kişiyle videolu paylaşım yapan Gürsel Tekin saatler önce 'tanıtım' videosu yayınlamıştı. Hasan Babacan da videoda Tekin'in yanında yer almıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 2023 İstanbul İl Kongresi’nde seçilen yönetimi görevden alıp Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı geçici heyet olarak atamıştı.

ÖZGÜR ÖZEL İHRAÇ EDİLECEKLERİNİ DUYURMUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin’in Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini ve partiden ihraç edildiğini açıklamıştı. Özel, "Diğer dört arkadaşımız (Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap) arkadaşımızın açıklamalarını bilmediğimiz için onlar da görevi kabul ederlerse onları da ihraç edeceğiz. CHP’nin ne il başkanlığına ne de genel merkezine CHP’lilerin seçmediği biri giremez" demişti.