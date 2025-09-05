Son dakika | 5'i birden kamera karşısına geçti! Gürsel Tekin'den CHP yönetimini kızdıracak sözler: "Onun dışında kimse bir şey beklemesin"

Son dakika haberi: CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin'den 'tanıtım' videosu geldi. CHP yönetimini kızdıracak mesajlar veren Tekin'in "CHP tabii ki adliye koridorlarına düşmemeliydi. Bize güvenin, biz CHP’nin ilkeleri, kuralları, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Onun dışında asla bizden kimse bir şey beklemesin. Çünkü biz CHP’liyiz" ifadeleri dikkat çekti.

"4 ARKADAŞIMIZLA GÖREVE BAŞLADIK"

Gürsel Tekin videodaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süre CHP’nin çeşitli kademelerinde görev yapa ve 3,5 yıl İstanbul İl Başkanlığı yapan bir insanım. Yine benim gibi bu heyette önümüzdeki günlerde krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 tane çok deneyimli CHP kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık.

Size tanıtmak istiyorum. Zeki başkan doğduğu günden itibaren CHP'li, uzun süre CHP'nin çeşitli kadrolarında görev yaptı, ilçe başkanlığı yaptı. Aslan kardeşimiz hem beraber biz il başkan yardımcılığı yaptık, daha sonra da partimizin en zor dönemlerinde ilçe başkanlığı yaptı. Müjdat kardeşimiz babadan oğula CHP'li, köklü bir CHP'li, o da ilçe başkanlığı yaptı. Keza Erkan kardeşimiz, biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz.

"CHP TABİİ Kİ ADLİYE KORİDORLARINA DÜŞMEMELİYDİ"

Bizim kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın inisiyatifi dışında bazı olumsuzluklar olmuştu. CHP savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. CHP tabii ki adliye koridorlarına düşmemeliydi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Bizim temel görevimiz bir an önce bu mahkeme koridorlarından çıkarıp kardeşlik hukuku içerisinde bütün CHP’lileri kucaklayarak önümüzdeki süreçte mücadele edeceğimiz çokça tutsak, tutuklu arkadaşlarımız var. Birçok belediyelerimizde her gün operasyonlar var.

"ONUN DIŞINDA ASLA BİZDEN KİMSE BİR ŞEY BEKLEMESİN"

Bütün bunlara sahip çıkmak için hak, hukuk, adalet için önümüzdeki günlerde mücadele edeceğiz. Bize güvenin, biz CHP’nin ilkeleri, kuralları, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Onun dışında asla bizden kimse bir şey beklemesin. Çünkü biz CHP’liyiz."

ÖZGÜR ÖZEL, "GÜRSEL TEKİN'İ İHRAÇ ETTİK" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin’in Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini ve partiden ihraç edildiğini açıklamıştı. Özel, "Diğer dört arkadaşımız (Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap) arkadaşımızın açıklamalarını bilmediğimiz için onlar da görevi kabul ederlerse onları da ihraç edeceğiz. CHP’nin ne il başkanlığına ne de genel merkezine CHP’lilerin seçmediği biri giremez" demişti.

CHP YÖNETİMİ KARARA İTİRAZ ETMİŞTİ

CHP, bir delegenin başvurusu üzerine açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve İl Başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına ilişkin kararına itiraz edildiğini bildirmişti.