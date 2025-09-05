CHP bölünürse yeni parti kurulur mu? Özgür Özel ilk kez yanıt verdi! "Kemal Kılıçdaroğlu dönerse tanımayız"

CHP son derece hareketli günler geçiriyor. Bir yanda 15 Eylül'deki 'mutlak butlan' davası ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönme ihtimali, bir yanda İstanbul İl Kongresi'nin iptaliyle Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınması, Gürsel Tekin'in çıkışları derken Genel Başkan Özgür Özel ve yönetiminin tüm bunlara karşı atacağı adımlar merak konusu. Özel, Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın merak edilenleri sorduğu gündem yaratacak bir söyleşi gerçekleştirdi.

'KILIÇDAROĞLU' ÇIKIŞI VE 'YENİ PARTİ' YANITI ÇOK KONUŞULUR

Mutlak butlan davasında Özgür Özel'in görevden alınıp yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi durumunda Özel, Kılıçdaroğlu yönetimini tanımayacaklarını duyurdu. Özel, yeni parti kurulma ihtimaline ise "Ulu çınarı kesemezsiniz" diye yanıt verdi. İşte çok konuşulacak o röportaj...

Kararı alan mahkeme yetkisiz bir karar vermiş olabilir ve sonuçta bir karar var. Ne yapacaksınız?

Karar hukuksuz ve aslında yok hükmünde ama dediğiniz gibi bir karar var ve bu karar sadece bize değil Yüksek Seçim Kurulu'na da darbe niteliğinde. Çünkü bu konuda tek yetkili yargı organı Yüksek Seçim Kurulu ve burada yetki gasbı var. Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuruyoruz Ankara'da. YSK bu hukuksuzluğu kabul etmez. Biz de o kararla itirazımızı yapacağız. Öyle ya da böyle bu hukuksuzluk bir ay içinde İstinaftan dönecek.

Kayyum olarak atanan isim CHP kökenli, birlikte seçim süreci yürütülse daha sağlıklı olmaz mı?

Gürsel beyin böyle bir niyeti olsa tabii ki olurdu ama onun böyle bir niyeti yok, kendi söylüyor. Siz duymadınız herhalde. Çarşı pazar gezmekten, partiyi ayağa kaldırmaktan söz ediyor. Bir CHP'li gibi davranacak olsa oturur konuşuruz. Ama Gürsel bey sanki başka bir görev devralmış gibi davranıyor. Niyeti seçim yapmak falan değil.

Tüm hukukçular, AK Partililer bile hukuksuzluğu görüyor. 10 kere denediler, 9'unda yargıdan döndü. Bu da üst mahkemeden döner ama arayıp İstinaf mahkemesindeki hakimleri de tehdit ederler mi? Edebilirler. Yine de böyle bir hukuksuzluğun döneceğinden eminim. Emin olmak istiyorum.

Ankara'daki 'mutlak butlan' davası bu karardan etkilenir mi?

Etkilesin diye ayrıca da uğraşılıyor. Etkilememesi lazım ama etkilemez diyemiyorum.

KILIÇDAROĞLU GERİ GELİR Mİ, GELİRSE ÖZEL'İN PLANI NE?

Bana gelen bilgiler Kemal beyin görevi kabul etmeyeceği yolunda ama sonuçta oraya da biri gelecek. Ne yapacaksınız? Plan ne?

Bize gelen bilgiler size gelenle aynı değil. T24'e konuşan, Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim Kemal beyin görevi kabul edeceğini söylemiş ve bir buçuk, iki yıl partiyi yöneteceğini anlatmış. Yani edebilir. Bu planlı bir süreç.

Kemal bey veya başkası dönerse ne yapacaksınız?

Tanımayacağız. 81 il başkanımız da tanımayacak. Buradaki omurgayı korur, devam ederiz.

Butlan ile gelecek yeni yönetim il başkanlarını görevden alabilir.

Doğru alabilir ama sonuçta bir kurultay yapmak zorundalar, kalamazlar orada. Yüksek Seçim Kurulu o yönetimi tanır ve onları yetkili görürse listeleri aday listelerini onlar belirler.

Sizi tasfiye edebilirler.

Örgüt onları orada tutmaz. CHP genetiği buna izin vermez.

Dokunulmazlığınızın kaldırılıp tutuklanmanız ihtimali var.

Her türlü kötülüğü yapabileceklerini biliyorum. Bana "Ankara'da otur, mitingleri bitir, biz de bu saldırıları bitirelim" mesajı hala veriyorlar. Ekrem İmamoğlu'na "Bırak mitingleri, durdur, paşa paşa muhalefet yap" diyorlar. Bunu kabul etsem hiç sorun kalmayacak. Talepleri bu. Bizi hala Ankara'ya çekmeye çalışıyorlar. Çekilsek duracaklar.

Kabul etseniz, ara verseniz ne olur? Taktik bir geri çekilme yapılamaz mı?

Yapamam. 50 miting 50 eylem yaptık. Vatandaş bize güvendi, meydanları dolduruyor. Gençler bize inandı. Her şeyi göze alıp geliyorlar. Onları hayal kırıklığına uğratamam. Bir kere daha hayal kırıklığına dayanamaz bu halk. Onların hayallerini yıkmaktansa her türlü bedeli öderiz. Ben hala bu ülkede hukukçular olduğuna inanıyorum.

YENİ PARTİ KURULUR MU?

CHP bölünürse yeni bir parti düşünülür mü?

Söz konusu değil. Bu CHP herhangi bir parti değil. Bölemeyiz. Bölünmez. CHP'nin bölünmesi Türkiye'nin bölünmesidir. Ulu çınarı kesemezsiniz. Bölünmeyiz, sonuna kadar mücadele ederiz.