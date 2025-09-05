HABER

Ne konuştukları ortaya çıktı! Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli'den istemiş: "Bu işe el koyun"

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, geçtiğimiz günlerde MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Söz konusu ziyaret bir anda kulisleri hareketlendirirken, ne konuştukları da ortaya çıktı. O ziyarette Çetin, "İşe el koyun, yapılanlar siyasi" deyince Bahçeli yanıt olarak, "Ben zaten bu işi bir an evvel bitirin diyorum. Bu işle Feti Yıldız ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

Devrim Karadağ

CHP eski genel başkanı Hikmet Çetin, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye 2 Eylül tarihinde sürpriz bir ziyaret yapmıştı. MHP Genel Merkezi, Hikmet Çetin'in Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından paylaşmış, ziyaretin yaklaşık bir saat sürdüğü belirtmişti.

NE KONUŞTUKLARI ORTAYA ÇIKTI!

İkili arasında yapılan görüşmenin ardından Halk TV ekranlarına bağlanan Çetin, ziyaretin nezaket ziyareti olduğunu ve CHP ile MHP koalisyonuna Türkiye'nin henüz hazır olmamasına rağmen başarılı olacağını ifade etmişti.

Ne konuştukları ortaya çıktı! Hikmet Çetin, Devlet Bahçeli den istemiş: "Bu işe el koyun" 1

ÇETİN'DEN BAHÇELİ'YE: "İŞE EL KOYUN"

Sözcü'den İpek Özbey'in haberine göre ikili arasında yapılan görüşmede Çetin Bahçeli'ye "İşe el koyun, yapılanlar siyasi" dedi. Bahçeli'de yanıt olarak, "Ben zaten bu işi bir an evvel bitirin diyorum. Bu işle Feti Yıldız ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

Hikmet Çetin, MYP Lideri Remzi Çayır'ın, Bahçeli ile yaptıkları görüşmeyi anlattığı ifadelerin de doğru olduğunu söyledi. Çayır'ın aktardıklarına göre Çetin ile Bahçeli arasında geçen konuşma şu şekilde:

"Hikmet Çetin Bey; Türkiye’nin şu an hukuk dışına çıktığını, Türkiye’nin demokrasiden koptuğunu ve şu an yapılmakta olanın hukuki değil siyasi bir yön aldığını, bu konudaki duyarlılığını ortaya koyması gerektiğini söylemiş. Devlet Bey’i bir duruşa çağırmış. Şu an bu gayri hukuki şartların sürdürülemeyeceğini, kendisinin bu konudaki bilgi ve tecrübesinin önem taşıdığını, yeni bir duruş sergilerse Türkiye’nin geleceğinin daha aydınlık olacağını sarf etmiş. Böyle devam ederse kimse siyaset yapmayacak.

"ZATEN BİR AN EVVEL BİTİRİN DİYORUM"

Bu sözleri söyledi Bahçeli ise, Hikmet Çetin’e şu yanıtı verdi: “Ben zaten bu işi bir an evvel bitirin diyorum. Bu işle hukuktan sorumlu yardımcım Feti Yıldız ilgileniyor.”

