CHP başvuru yaptı, YSK bugün toplanıyor!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin, İstanbul'da bazı ilçe seçim kurullarının kongrelerini iptal eden mahkeme kararlarına karşı görüşmek üzere kurulun bugün toplanacağını duyurdu.

CHP başvuru yaptı, YSK bugün toplanıyor!
Cansu Akalp

CHP, YSK'ye yaptığı başvuruda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının "hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı" olduğunu ileri sürmüştü.

CHP'nin başvurusunda, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının söz konusu mahkeme kararına dayanarak kongreleri iptal etmesinin "tam kanunsuzluk" teşkil ettiği belirtilmiş, Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca yalnızca seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceği ifade edilerek, YSK'nin "tam kanunsuzluk" yetkisini kullanması ve söz konusu ilçe seçim kurullarının kararlarının kaldırılması istenmişti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Kurul'un CHP'nin İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı görüşmek üzere bugün saat 14.30'da toplanacağını kaydetti.

Yener, kararın bugün çıkıp çıkmayacağının toplantının seyrine bağlı olduğunu söyledi.

