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Son dakika haberi… Katliama kayıtsız kalmadılar! İngiltere'den İsrail hamlesi geldi: Ticaret görüşmeleri askıya alındı

İngiltere’den son dakika haberi! Ateşkesi bozan İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarıyla yine infial uyandırdı. İngiltere'den de bu kapsamda kritik bir hamle geldi. İsrail ile İngiltere arasındaki ticaret görüşmeleri, Gazze ablukası nedeniyle askıya alındı.

Son dakika haberi… Katliama kayıtsız kalmadılar! İngiltere'den İsrail hamlesi geldi: Ticaret görüşmeleri askıya alındı

Son dakika haberi! İsrail, Gazze'de katliamın dozunu her geçen gün artırırken İngiltere kayıtsız kalmadı. İki ülke arasında devam eden ticaret görüşmeleri İsrail'in Gazze ablukası nedeniyle sekteye uğradı.

TİCARET GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALINDI

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail ile yeni ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin askıya alındığını açıkladı.
Ayrıca İngiltere, Gazze'ye yönelik saldırılarını artırması nedeniyle İsrail'in Londra Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

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ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'Yİ KALICI İŞGAL İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 340 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 357 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 475'e, yaralıların sayısı da 121 bin 398'e yükseldi.

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NETANYAHU: GAZZE ŞERİDİ'Nİ TAMAMEN İŞGAL EDECEĞİZ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını dile getirmişti.

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SON 24 SAATTE 87 CAN KAYBI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 87 ölü ve 290 yaralının getirildiği kaydedildi.

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İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 427 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 9 bin 647 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 573'e, yaralıların sayısının da 121 bin 688'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

ÜÇ ÜLKEDEN "SALDIRILARI DURDURUN" ÇAĞRISI

İngiltere, Fransa ve Kanada yaptıkları ortak açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletme kararı kınandı. İsrail hükümet yetkililerinin Gazze'deki insanları yerinden etme yönünde kullandığı ifadelerle ilgili, "İsrail hükümeti üyelerinin kullandığı nefret dilini kınıyoruz" dendi.

Açıklamada, İsrail'in kendisini savunma hakkına verilen destek yinelenirken, "Ancak bu tırmanış tamamen orantısız. Netanyahu hükümeti korkunç eylemlerini sürdürürken durup izleyemeyiz. İsrail yeni askeri operasyonlarını durdurmaz ve insani yardıma koyduğu engelleri kaldırmazsa bunlara karşı daha somut adımlar atacağız" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Filistin Gazze
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Şaşırtıcı, helal olsun
Araplardan ve bizlerden daha müslüman helal olsun be@
helal olsun
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