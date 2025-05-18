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Son dakika haberi... İsrail Gazze'ye 'geniş çaplı' kara saldırısı başlattı

Son dakika haberi... İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik geniş çaplı kara saldırısı başlattığını duyurdu.

Son dakika haberi... İsrail Gazze'ye 'geniş çaplı' kara saldırısı başlattı
Melih Kadir Yılmaz

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, ordunun Gazze'ye yönelik kara operasyonu başlattığı duyuruldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde ordunun rezerv güçlerini göreve çağırdıklarını ve bütün birliklerin büyük bir saldırı için Gazze çevresine konuşlandırıldığını dile getirmişti.

İsrail ordusu, saldırının Hamas'ın Gazze'deki varlığına son vermeyi amaçladığını belirtti. IDF, "genişletilmiş harekatın" bir parçası olarak bugün Gazze Şeridi genelinde "kapsamlı kara harekatları" başlattığını kaydetti.

Ordu yetkilileri, saldırıya aktif görevdeki askerlerin yanı sıra yedek askerlerin de katıldığını ifade etti. Açıklamada, saldırıların yalnızca savaşın başından bu yana hedef alınan Gazze'nin kuzeyini kapsamayacağı vurgulandı. IDF, aynı zamanda 1 buçuk milyondan fazla insanın yaşadığı güney bölgesini de hedef alacağını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
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