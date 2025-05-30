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Son dakika haberi: İstanbul'da ikinci zirve! Kremlin duyurdu... Rus heyeti yola çıktı

Son dakika haberi... Dünya Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeye devam ederken, gözler ikinci kez İstanbul'a çevrildi. İki ülke yetkilileri İstanbul'da ikinci kez bir araya gelecek. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetinin İstanbul’a doğru yola çıktığını ve 2 Haziran’da Kiev ile yeni bir tur müzakereye hazır olacağını söyledi.

Son dakika haberi: İstanbul'da ikinci zirve! Kremlin duyurdu... Rus heyeti yola çıktı
Melih Kadir Yılmaz

Kremlin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi amacıyla İstanbul'da düzenlenen toplantının ikinci ayağı için 2 Haziran'da hazır olacaklarını duyurdu.

"EN ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER, HEYETLERARASI GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ALINDIKTAN SONRA OLUR"

Ukrayna heyetiyle İstanbul'da görüşmeye hazır olduklarını bildiren Kremlin, "En üst düzey görüşmeler ancak heyetlerarası görüşmelerden sonuç alındıktan sonra olur" açıklamasını yaptı.

Ateşkes şartlarının İstanbul'da görüşüleceğini bildiren Kremlin, "Memorandumun hem Rusya hem de Ukrayna versiyonları İstanbul'da masaya yatırılacak ancak ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmayacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Rusya Ukrayna
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