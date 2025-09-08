HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika: 16 yaşındaki saldırgan Türkiye'nin yüreğini yaktı! Siyah giyinip, maske taktı.. İzmir'de polis karakoluna saldırdı

Son dakika haberi... İzmir'de polis karakoluna pompalı tüfekli saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis şehit olurken aralarında vatandaşlarında olduğu 6 kişi yaralandı. Yaralı polislerden birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, saldırıyı gerçekleştirilen 16 yaşındaki E.B. gözaltına alındı. Saldırı anına ait ortaya çıkan görüntülerde siyah giyen ve maske takan saldırganın elindeki tüfekle koşarak karakola girdiği görüldü.

Son dakika: 16 yaşındaki saldırgan Türkiye'nin yüreğini yaktı! Siyah giyinip, maske taktı.. İzmir'de polis karakoluna saldırdı
Melih Kadir Yılmaz

Son dakika haberi... İzmir Balçova'da bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekli saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası Türkiye'yi yasa boğan haber geldi. Saldırıda 2 polis şehit olurken, İzmir Başsavcısı aralarında vatandaşların da olduğu 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

Son dakika: 16 yaşındaki saldırgan Türkiye nin yüreğini yaktı! Siyah giyinip, maske taktı.. İzmir de polis karakoluna saldırdı 1

16 YAŞINDAKİ SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI!

Saldırının 16 yaşındaki bir çocuk tarafından gerçekleştirildiği açıklandı. Saldırgan gözaltına alınırken, karakolun olduğu bölgede yoğun güvenlik önlemleri de alındı.

Son dakika: 16 yaşındaki saldırgan Türkiye nin yüreğini yaktı! Siyah giyinip, maske taktı.. İzmir de polis karakoluna saldırdı 2

Saldırıyla ilgili detayları paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polislerin kimliklerini açıkladı. Yerlikaya açıklamasında "Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B. (16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

SALDIRI ANI ORTAYA ÇIKTI: SİYAH GİYİNİP MASKE TAKMIŞ

Öte yandan saldırı anına ait ortaya çıkan görüntülerde siyah giyen ve maske takan saldırganın elindeki tüfekle koşarak karakola girdiği görüldü.

Son dakika: 16 yaşındaki saldırgan Türkiye nin yüreğini yaktı! Siyah giyinip, maske taktı.. İzmir de polis karakoluna saldırdı 3

Ayrıntılar geliyor...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahvaltının saati ömrünüzü etkiler mi?Kahvaltının saati ömrünüzü etkiler mi?
İzmir'deki saldırıda yürek yakan fotoğraf karesi! İzmir'deki saldırıda yürek yakan fotoğraf karesi!

Anahtar Kelimeler:
polis İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 11 yorum
ülkem ne hale geldi..
@zaferdurum ÜLKENİN HALİNDEN NE OLACAK HER GÜN 50-100 KİŞİ ÖLDÜRÜLÜYOR İDİ.O ZAMANLAR BUNLARI NEDEN SÖYMEYORDUNUZ.HEMEN OLAYI HÜKÜMETE YIKIYORSUN.
@zaferdurum Allah rahmet eylesin.
zamanında internetten o kadar çok bu tarz tüfekler satıldı şimdi kimin elinde ne var bilemiyoruz denetlenemiyor Bu başlı başına Bir tehlike
Bu daha iyi günlerimiz Allah yardımcımız olsun insanlar hala sosyal medyadan kurusıkıdan buzma silah satıyor denetim 0
En Çok Okunan Haberler
İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İzmir'de karakola saldırı! 2 polis şehit oldu 1 polis yaralı

İzmir'de karakola saldırı! 2 polis şehit oldu 1 polis yaralı

Rolü için tam 13 kilo aldı! Neler yaptığını anlattı

Rolü için tam 13 kilo aldı! Neler yaptığını anlattı

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

İzmir'deki saldırıda yürek yakan fotoğraf karesi!

İzmir'deki saldırıda yürek yakan fotoğraf karesi!

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.