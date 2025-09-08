Son dakika: 16 yaşındaki saldırgan Türkiye'nin yüreğini yaktı! Siyah giyinip, maske taktı.. İzmir'de polis karakoluna saldırdı

Son dakika haberi... İzmir Balçova'da bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekli saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası Türkiye'yi yasa boğan haber geldi. Saldırıda 2 polis şehit olurken, İzmir Başsavcısı aralarında vatandaşların da olduğu 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

16 YAŞINDAKİ SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI!

Saldırının 16 yaşındaki bir çocuk tarafından gerçekleştirildiği açıklandı. Saldırgan gözaltına alınırken, karakolun olduğu bölgede yoğun güvenlik önlemleri de alındı.

Saldırıyla ilgili detayları paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polislerin kimliklerini açıkladı. Yerlikaya açıklamasında "Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B. (16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

SALDIRI ANI ORTAYA ÇIKTI: SİYAH GİYİNİP MASKE TAKMIŞ

Öte yandan saldırı anına ait ortaya çıkan görüntülerde siyah giyen ve maske takan saldırganın elindeki tüfekle koşarak karakola girdiği görüldü.

Ayrıntılar geliyor...