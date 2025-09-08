HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir'deki saldırıda yürek yakan fotoğraf karesi! Şehit polisin yanında çöküp kaldı, üzerine Türk bayrağı örtüldü

Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne pompalı tüfekle yapılan saldırıda 2 polis şehit oldu, aralarında vatandaşlarında olduğu 6 kişi yaralandı. Saldırı sonrası gelen ilk fotoğraf karesi ise Türkiye’nin yüreğini yaktı. Karakol bahçesinde şehit olan polis memurunun üzerine Türk bayrağı örtülürken, kadın bir meslektaşının şehit olan polisin yanında çöküp kaldığı görüldü.

İzmir'deki saldırıda yürek yakan fotoğraf karesi! Şehit polisin yanında çöküp kaldı, üzerine Türk bayrağı örtüldü
Devrim Karadağ

İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis memuru şehit olurken, aralarında vatandaşlarında olduğu 6 kişi yaralandı.

Yaralı polis tedavi altına alınırken, saldırının faillerini yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İzmir deki saldırıda yürek yakan fotoğraf karesi! Şehit polisin yanında çöküp kaldı, üzerine Türk bayrağı örtüldü 1

YÜREK YAKAN KARE

Saldırının ardından olay yerinden gelen ilk fotoğraf karesi Türkiye’yi derinden sarstı. Karakol bahçesinde şehit olan polis memurunun üzerine Türk bayrağı örtüldü.

İzmir deki saldırıda yürek yakan fotoğraf karesi! Şehit polisin yanında çöküp kaldı, üzerine Türk bayrağı örtüldü 2

O anlarda kadın bir meslektaşının şehidin yanında diz çöktüğü ve gözyaşlarına boğulduğu görüntüler hafızalara kazındı.

TEPKİ YAĞDI

Saldırı haberi kısa sürede tüm Türkiye’de gündem olurken, siyasetçilerden ve sivil toplum kuruluşlarından peş peşe tepkiler geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de karakola saldırı! 2 polis şehit oldu 1 polis yaralı İzmir'de karakola saldırı! 2 polis şehit oldu 1 polis yaralı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahvaltının saati ömrünüzü etkiler mi?Kahvaltının saati ömrünüzü etkiler mi?
İzmir'de karakola saldırı! 2 polis şehit oldu! Saldırgan 16 yaşındaİzmir'de karakola saldırı! 2 polis şehit oldu! Saldırgan 16 yaşında

Anahtar Kelimeler:
İzmir karakol saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İzmir'de karakola saldırı! 2 polis şehit oldu 1 polis yaralı

İzmir'de karakola saldırı! 2 polis şehit oldu 1 polis yaralı

Rolü için tam 13 kilo aldı! Neler yaptığını anlattı

Rolü için tam 13 kilo aldı! Neler yaptığını anlattı

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

İzmir'deki saldırıda yürek yakan fotoğraf karesi!

İzmir'deki saldırıda yürek yakan fotoğraf karesi!

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.