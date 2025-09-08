İzmir'deki saldırıda yürek yakan fotoğraf karesi! Şehit polisin yanında çöküp kaldı, üzerine Türk bayrağı örtüldü

İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis memuru şehit olurken, aralarında vatandaşlarında olduğu 6 kişi yaralandı.

Yaralı polis tedavi altına alınırken, saldırının faillerini yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

YÜREK YAKAN KARE

Saldırının ardından olay yerinden gelen ilk fotoğraf karesi Türkiye’yi derinden sarstı. Karakol bahçesinde şehit olan polis memurunun üzerine Türk bayrağı örtüldü.

O anlarda kadın bir meslektaşının şehidin yanında diz çöktüğü ve gözyaşlarına boğulduğu görüntüler hafızalara kazındı.

TEPKİ YAĞDI

Saldırı haberi kısa sürede tüm Türkiye’de gündem olurken, siyasetçilerden ve sivil toplum kuruluşlarından peş peşe tepkiler geldi.