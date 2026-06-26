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Son dakika | Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil gözaltında! Şile Belediyesi'ne yeni operasyon

Son dakika haberi: İstanbul'daki CHP'li Şile Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3. Dalga operasyonu yapıldı. Operasyonda sanatçı Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in de gözaltına alındığı öğrenildi.

Son dakika | Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil gözaltında! Şile Belediyesi'ne yeni operasyon
Devrim Karadağ

Son dakika: Şile Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3. Dalga operasyonu düzenlendi.Yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Şile Belediyesinde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı tespit edildi.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

HALUK LEVENT'İN KARDEŞİ GÖZALTINDA

Gazeteci Burak Doğan, aynı operasyonda sanatçı Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in de gözaltına alındığını belirtti.

Son dakika | Haluk Levent in kardeşi Berkant Acil gözaltında! Şile Belediyesi ne yeni operasyon 1

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 6 şüpheli, 10 Temmuz 2025'te gözaltına alınmıştı.

Son dakika | Haluk Levent in kardeşi Berkant Acil gözaltında! Şile Belediyesi ne yeni operasyon 2

Belediye Başkanı Kabadayı, Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmış, Aslı Kotan ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Son dakika | Haluk Levent in kardeşi Berkant Acil gözaltında! Şile Belediyesi ne yeni operasyon 3

HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketlerinin incelenmesinin ardından haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli ise 23 Aralık 2025'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden de 15'i tutuklanmış, 7'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Şile son dakika belediye
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