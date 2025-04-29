HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika: İBB'ye ikinci dalga operasyonda yeni gelişme! Gözaltındaki 52 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika... İBB'ye yönelik başlatılan operasyon kapsamında içlerinde İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Operasyonun ikinci ayağında ise gözaltına alınan 52 kişinin emniyetteki ifadeleri tamamlandı. 52 kişi daha sonra adliyeye sevk edildi.

Son dakika: İBB'ye ikinci dalga operasyonda yeni gelişme! Gözaltındaki 52 kişi adliyeye sevk edildi
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yapılan operasyonların ilk ayağında aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda isim tutuklanmıştı.

56

52 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İBB'ye yönelik başlatılan operasyonun ikinci ayağında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 52 kişi düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alındı. Operasyon İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonlarda gözaltına alınan 52 kişinin emniyet ifadeleri tamamlandı. 52 kişi adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınanlara, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları yöneltildi.

Gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu, eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan, emekli İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Medya A.Ş. Yöneticisi Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’un da yer alıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralıElazığ’da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Uyuşturucu partisine jandarma baskını: 8 gözaltıUyuşturucu partisine jandarma baskını: 8 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Adliye ibb istanbul büyükşehir belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
GİB resmen duyurdu: Süre uzatılmayacak!

GİB resmen duyurdu: Süre uzatılmayacak!

Avrupa elektriksiz kaldı, Türkiye'yi URUK koruyor

Avrupa elektriksiz kaldı, Türkiye'yi URUK koruyor

Avrupa'da hayat durdu! Kaos fotoğraflara yansıdı

Avrupa'da hayat durdu! Kaos fotoğraflara yansıdı

ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü!

ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü!

Özgür Özel görüntüleri böyle paylaştı: "İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"

Özgür Özel görüntüleri böyle paylaştı: "İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!"

Eski kaymakam Mustafa Kılıç'a dolandırıcılıktan 70 yıl hapis! 'Alacaklılara parasını ödeyeceğim'

Eski kaymakam Mustafa Kılıç'a dolandırıcılıktan 70 yıl hapis! 'Alacaklılara parasını ödeyeceğim'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.