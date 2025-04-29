Son dakika: İBB'ye ikinci dalga operasyonda yeni gelişme! Gözaltındaki 52 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yapılan operasyonların ilk ayağında aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda isim tutuklanmıştı.
İBB'ye yönelik başlatılan operasyonun ikinci ayağında 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 52 kişi düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alındı. Operasyon İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapıldı.
İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonlarda gözaltına alınan 52 kişinin emniyet ifadeleri tamamlandı. 52 kişi adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınanlara, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları yöneltildi.
Gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu, eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan, emekli İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Medya A.Ş. Yöneticisi Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’un da yer alıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum