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Son dakika… İBB'ye yeni operasyon: İSKİ Genel Müdürü dahil 47 şüpheli için gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yeni bir operasyon yapıldı. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa dahil 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Son dakika… İBB'ye yeni operasyon: İSKİ Genel Müdürü dahil 47 şüpheli için gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa hakkında gözaltı kararı verildi.

Söz konusu kararın ardından polis ekipleri sabah saatlerinde her iki ismin evine giderek arama işlemi başlattı. Gözaltı işleminin aramanın ardından gerçekleşeceği belirtilirken, operasyonun kapsamının genişleyebileceği ve başka isimler hakkında da gözaltı kararı çıkabileceği ifade ediliyor.

Soruşturmanın hangi kapsamda yürütüldüğüne dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yetkililerin gün içinde detaylı bilgi vermesi bekleniyor.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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