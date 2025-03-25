Son dakika: İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında İSCON, Nuhoğlu ve Trend İnşaat şirketlerine el konuldu

TGRT Haber'den Fatih Atik'in haberine göre, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Furkan Remzi Ceylan üzerinde gözüken İSCON İnşaat ile Ali Nuhoğlu’na ait Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat’a el konuldu.

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