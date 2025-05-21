Son dakika | İstifa ettiği iddia ediliyordu! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi.

Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan vekaleten atandı.

İÇİŞLERİ DUYURDU: "TUNCELİ VALİSİ BAKANLIK EMRİNE ALINDI"

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

17 Mayıs'ta terör örgütü PKK'nın sözde iki yöneticisi için Tunceli'de anma töreni düzenlenmişti. İddiaya göre; törene "Ankara'dan gelen bir telefonla" izin verilmiş, bunun üzerine Tekbıyıkoğlu Merkez'e çekilmek ve Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilmek için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vermişti.