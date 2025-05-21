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Son dakika | İstifa ettiği iddia ediliyordu! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Son dakika haberi: İstifa ettiği iddia edilen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu hakkında İçişleri Bakanlığından açıklama geldi. Buna göre Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi.

Son dakika | İstifa ettiği iddia ediliyordu! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi.

Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan vekaleten atandı.

İÇİŞLERİ DUYURDU: "TUNCELİ VALİSİ BAKANLIK EMRİNE ALINDI"

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
"Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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NE OLMUŞTU?

17 Mayıs'ta terör örgütü PKK'nın sözde iki yöneticisi için Tunceli'de anma töreni düzenlenmişti. İddiaya göre; törene "Ankara'dan gelen bir telefonla" izin verilmiş, bunun üzerine Tekbıyıkoğlu Merkez'e çekilmek ve Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilmek için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vermişti.

lkasfjlasBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli
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