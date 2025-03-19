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  4. SON DAKİKA | İmamoğlu'ndan ilk açıklama! Polis kapıdayken konuştu: Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum!

SON DAKİKA | İmamoğlu'ndan ilk açıklama! Polis kapıdayken konuştu: Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.03.2025 07:27
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Son dakika haberi: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanan İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu'nun evine sabah saatlerinde polis ekipleri gelirken; İmamoğlu gözaltına alınmadan hemen önce bir açıklama yaptı. Kıyafetlerini giyindiği sırada yaptığı açıklamada İmamoğlu, "Millet iradesine darbe vuruluyor" dedi.

SON DAKİKA | İmamoğlu'ndan ilk açıklama! Polis kapıdayken konuştu: Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum!

Son dakika: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanan İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam dipşoması iptal edildi, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Evine gelen polis ekipleri, İmamoğlu'nun konutunda arama yapıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınmadan önce bir açıklama yaptı. Kıyafetlerini giyindiği sırada kısa bir açıklama yapan İmamoğlu, şunları söyledi;

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"YÜZLERE POLİSİ KAPIMA YIĞDILAR"

"Üzülerek söylüyorum. Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, sevgili polislerimi bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır.

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"YILMAYACAĞIM"

Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, kendimi milletime emanet ediyorum. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim"

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