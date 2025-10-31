HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika! İmamoğlu'nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı

Son dakika haberi... İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı. Özkan, İYİ Parti'nin İmamoğlu'nu desteklememe kararı sonrası partisinden istifa etmiş.

Son dakika! İmamoğlu'nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı
Melih Kadir Yılmaz

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı.

Son dakika! İmamoğlu nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı 1

İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ

Özkan'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenilirken, polis nezaretinde ifadeye götürüldüğü bildirildi.

Son dakika! İmamoğlu nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı 2

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

İbrahim Özkan, 23 Aralık 2023'te İYİ Parti'den istifa etmişti. Özkan, 31 Mart Yerel seçimlerinden önce CHP ve İYİ Parti arasında iş birliği yapmasını desteklemişti. Özkan, İYİ Parti’nin buna yanaşmaması üzerine İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Özkan, İmamoğlu'nun danışmanı olarak göreve başlamıştı.

İstifasının ardından açıklamada bulunan Özkan, "Genel Başkan Meral Akşener’in talebi doğrultusunda artık ‘hür ve müstakilim’. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum" demişti.

Detaylar geliyor...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev köpek balığı balıkçı teknesine dolandı: 'Tekneyle aynı boydaydı'Dev köpek balığı balıkçı teknesine dolandı: 'Tekneyle aynı boydaydı'
Bakan Yerlikaya açıkladı: Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandıBakan Yerlikaya açıkladı: Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Gözaltı ibrahim özkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.