Son dakika! İmamoğlu'nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı.

İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ

Özkan'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenilirken, polis nezaretinde ifadeye götürüldüğü bildirildi.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

İbrahim Özkan, 23 Aralık 2023'te İYİ Parti'den istifa etmişti. Özkan, 31 Mart Yerel seçimlerinden önce CHP ve İYİ Parti arasında iş birliği yapmasını desteklemişti. Özkan, İYİ Parti’nin buna yanaşmaması üzerine İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından Özkan, İmamoğlu'nun danışmanı olarak göreve başlamıştı.

İstifasının ardından açıklamada bulunan Özkan, "Genel Başkan Meral Akşener’in talebi doğrultusunda artık ‘hür ve müstakilim’. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum" demişti.

