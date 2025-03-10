Son dakika | İngiltere sularında facia! Tankerle çarpışan gemi battı

Son dakika haberi: Kuzey Denizi’nde bir petrol tankeri ile kargo gemisi çarpıştı, tanker alev aldı.

Olayla ilgili Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Skegness, Bridlington, Maplethorpe ve Cleethorpes'tan cankurtaran botları, bir HM Sahil Güvenlik sabit kanatlı uçağı ve yangın söndürme kabiliyetine sahip yakındaki gemilerin yanı sıra Humberside'dan bir Sahil Güvenlik Kurtarma Helikopteri çağrıldı. Olay halen devam etmektedir.”

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır