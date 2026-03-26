Son dakika | İran'dan Hürmüz resti! ABD'nin 15 maddelik ateşkes önerisine yanıt geldi

Son dakika haberi: ABD/İsrail - İran savaşında ateşkes senaryoları konuşulmaya başladı. Dün ABD, 15 maddelik ateşkes önerisi sunmuştu.

İran medyası, Tahran yönetiminin ABD tarafından önerilen 15 maddelik anlaşmaya ilişkin cevabını, aracılar vasıtasıyla resmen ilettiğini ve kendi şartlarını sunduğunu aktardı.

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI ŞARTI

Tasnim haber ajansına göre İran, Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin tanınmasını şart koştu.

"Terör saldırısı sona ermeli" diyen Tahran yönetimi ayrıca İran'ın liderlerine yönelik suikastların da durması gerektiğini belirtti.

İran ayrıca daha önce de dile getirdiği hasar ve savaş tazminatı ödemesinin garanti alınmasını istedi.

"BU AŞAMADA GÖRÜŞME GERÇEKÇİ DEĞİL"

Öte yandan İranlı müzakereler konusunda açıklama yapan İranlı bir yetkili "Henüz müzakereler için bir anlaşma yok. Bu aşamada herhangi bir görüşme planı gerçekçi görünmüyor" dedi.

"TÜRKİYE VE PAKİSTAN YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYOR"

Türkiye ve Pakistan'ın İran ve ABD arasında ortak zemin oluşturulmasına yardımcı olmaya çalıştığını belirten yetkili "Diplomasi durmadı ve eğer Washington’da gerçekçilik hakim olursa ileriye yönelik bir yol hala bulunabilir" ifadelerini kullandı.

