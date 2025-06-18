SON DAKİKA | İran-İsrail savaşında son durum! ABD için 'savaşa girecek' iddiası... Ordular alarma geçti

İran-İsrail savaşında 6. güne girildi. İsrail savaş uçakalrıyla İran'ı yoğun bombardımana tutarken, İran ise füzelerle İsrail kentlerini hedef alıyor. Çatışmalar giderek şiddetlenirken 'bölgesel savaş' riskine karşı Orta Doğu'daki tüm ülkeler alarm durumuna geçmiş durumda.

TRUMP AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Gözler ise ABD'ye çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve İran dini lideri Hamaney için tehdit gibi açıklaması gündeme oturdu. İran'a teslim olmaları için çağrı yapan Trump Hamaney için de "Nerede saklandığını biliyoruz. Kolay hedef ama şimdilik onu öldürmeyeceğiz" dedi.

ABD SAVAŞA MI GİRİYOR?

Trump'ın açıklamaları sonrası ABD ordusu alarma geçerken "ABD savaşa mı katılacak? ABD İran'ı mı vuracak?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İsrail ve ABD basını ise ABD'nin savaşa gireceğini yazıyor.

Peki bölgede son durum ne? İşte İran-İsrail savaşında saat saat yaşanan son gelişmeler: