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SON DAKİKA | İran-İsrail savaşında son durum! ABD için 'savaşa girecek' iddiası... Ordular alarma geçti

İran-İsrail savaşında son dakika haberleri tüm dünyada yakından takip ediliyor. İsrail, savaşın 6. gününe girilirken Tahran'a yönelik saldırılarını artırdı. İsrail savaş uçakları ilk kez İran semalarında görülürken, İran ise füzelerle karşılık veriyor. Savaşın daha da yayılması en büyük endişelerden biri haline gelirken gözler ABD'ye çevrildi. Ordu alarm durumuna geçerken Trump'ın 'savaşa katılma' kararı alabileceği konuşuluyor. İşte bölgedeki son gelişmeler...

SON DAKİKA | İran-İsrail savaşında son durum! ABD için 'savaşa girecek' iddiası... Ordular alarma geçti
Devrim Karadağ

İran-İsrail savaşında 6. güne girildi. İsrail savaş uçakalrıyla İran'ı yoğun bombardımana tutarken, İran ise füzelerle İsrail kentlerini hedef alıyor. Çatışmalar giderek şiddetlenirken 'bölgesel savaş' riskine karşı Orta Doğu'daki tüm ülkeler alarm durumuna geçmiş durumda.

TRUMP AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Gözler ise ABD'ye çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve İran dini lideri Hamaney için tehdit gibi açıklaması gündeme oturdu. İran'a teslim olmaları için çağrı yapan Trump Hamaney için de "Nerede saklandığını biliyoruz. Kolay hedef ama şimdilik onu öldürmeyeceğiz" dedi.

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ABD SAVAŞA MI GİRİYOR?

Trump'ın açıklamaları sonrası ABD ordusu alarma geçerken "ABD savaşa mı katılacak? ABD İran'ı mı vuracak?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İsrail ve ABD basını ise ABD'nin savaşa gireceğini yazıyor.

Peki bölgede son durum ne? İşte İran-İsrail savaşında saat saat yaşanan son gelişmeler:

03.00

İRAN: FETTAH FÜZELERİMİZ DÜŞMAN HAVA SAHASINA HAKİM OLDU

Karşılıklı saldırılar devam ederken, ilerleyen saatlerde İran Devrim Muhafızları "Fettah füzelerimiz düşman savunmasını aşarak İsrail hava sahasında tam hakimiyet sağladı" açıklaması yaptı.

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02.40

İSRAİL, TAHRAN'A YENİ SALDIRI BAŞLATTI

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan kısa açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri şu anda Tahran bölgesinde bir dizi saldırı gerçekleştiriyor." ifadesi kullanıldı.

TAHRAN'DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi.

İsrail medyası jetlerin Tahran'da petrol rafinerilerini vurduğunu belirtti.

02.30

HAMANEY: SİYONİSTLERLE ASLA PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını vurguladı.

Hamaney’in sosyal meyda hesabından Arapça paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri yer aldı.

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01.30

BEYAZ SARAY YETKİLİSİ DUYURDU: TRUMP VE NETANYAHU GÖRÜŞTÜ

ABD ve İsrail medyasında çıkan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail’in İran'a yönelik saldırılarına katılmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

"Hamaney'in nerede saklandığını biliyoruz. İran'ın 'sözde' lideri kolay bir hedef" diyen Trump, "Hamaney'i en azından şimdilik ortadan kaldırmayacağız ama sabrımız tükeniyor" ve İran'a yönelik "Kayıtsız şartsız teslim olun" çağrısı yapan Trump ilerleyen saatlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla telefonda görüştü.

Beyaz Saray yetkilileri, Trump-Netanyahu görüşmesini teyit etti.

01.00

İRAN YENİ FÜZELER ATEŞLEDİ, İSRAİL'İN BAZI BÖLGELERİNDE YANGINLAR ÇIKTI

İsrail ordusu, İran'dan yeni füzelerin Tel Aviv'e doğru ateşlendiğini duyurdu.

Başkent Tel Aviv'de yine sirenler çalıyor.

İsrail yönetimi İran'ın son füze saldırısının ardından ülkenin orta, güney ve kıyı bölgelerinde yangınların çıktığını açıkladı.

23.00

ABD BASINI: TRUMP SAVAŞA GİRMEYİ DÜŞÜNÜYOR

ABD medyasında yer alan haberlere göre Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara katılmayı değerlendiriyor.

Habelere göre, İran, ABD üslerine yönelik misillemeye hazırlanıyor. Ortadoğu'daki Amerikan askerleri üst düzey alarm durumuna geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri son dakika savaş
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