SON DAKİKA | İran-İsrail savaşında son durum! ABD için 'savaşa girecek' iddiası... Ordular alarma geçti

İran-İsrail savaşında 6. güne girildi. İsrail savaş uçakalrıyla İran'ı yoğun bombardımana tutarken, İran ise füzelerle İsrail kentlerini hedef alıyor. Çatışmalar giderek şiddetlenirken 'bölgesel savaş' riskine karşı Orta Doğu'daki tüm ülkeler alarm durumuna geçmiş durumda.
Gözler ise ABD'ye çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve İran dini lideri Hamaney için tehdit gibi açıklaması gündeme oturdu. İran'a teslim olmaları için çağrı yapan Trump Hamaney için de "Nerede saklandığını biliyoruz. Kolay hedef ama şimdilik onu öldürmeyeceğiz" dedi.
Trump'ın açıklamaları sonrası ABD ordusu alarma geçerken "ABD savaşa mı katılacak? ABD İran'ı mı vuracak?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İsrail ve ABD basını ise ABD'nin savaşa gireceğini yazıyor.
Peki bölgede son durum ne? İşte İran-İsrail savaşında saat saat yaşanan son gelişmeler:
03.00
Karşılıklı saldırılar devam ederken, ilerleyen saatlerde İran Devrim Muhafızları "Fettah füzelerimiz düşman savunmasını aşarak İsrail hava sahasında tam hakimiyet sağladı" açıklaması yaptı.
02.40
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan kısa açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri şu anda Tahran bölgesinde bir dizi saldırı gerçekleştiriyor." ifadesi kullanıldı.
Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi.
İsrail medyası jetlerin Tahran'da petrol rafinerilerini vurduğunu belirtti.
02.30
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını vurguladı.
Hamaney’in sosyal meyda hesabından Arapça paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri yer aldı.
01.30
ABD ve İsrail medyasında çıkan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail’in İran'a yönelik saldırılarına katılmayı değerlendirdiği öne sürüldü.
"Hamaney'in nerede saklandığını biliyoruz. İran'ın 'sözde' lideri kolay bir hedef" diyen Trump, "Hamaney'i en azından şimdilik ortadan kaldırmayacağız ama sabrımız tükeniyor" ve İran'a yönelik "Kayıtsız şartsız teslim olun" çağrısı yapan Trump ilerleyen saatlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla telefonda görüştü.
Beyaz Saray yetkilileri, Trump-Netanyahu görüşmesini teyit etti.
01.00
İsrail ordusu, İran'dan yeni füzelerin Tel Aviv'e doğru ateşlendiğini duyurdu.
Başkent Tel Aviv'de yine sirenler çalıyor.
İsrail yönetimi İran'ın son füze saldırısının ardından ülkenin orta, güney ve kıyı bölgelerinde yangınların çıktığını açıkladı.
23.00
ABD medyasında yer alan haberlere göre Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara katılmayı değerlendiriyor.
Habelere göre, İran, ABD üslerine yönelik misillemeye hazırlanıyor. Ortadoğu'daki Amerikan askerleri üst düzey alarm durumuna geçirildi.
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