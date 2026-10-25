Trump'tan İran açıklaması: 'Tekrar bombalama ihtimalim var'

ABD Başkanı Donald Trump, “Bu işi sonuna kadar götürmek zorunda kalabilirim ya da belki bir anlaşmaya varırlar. İran'ı tekrar bombalama ihtimalim var” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile Florida'da oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, İran'ı askeri ve ekonomik açıdan ‘neredeyse yok ettiklerini’ öne sürerek, Tahran'ın elinde hiçbir şeyin kalmadığını savundu.

"EMİN DEĞİLİM"

ABD'nin yeniden İran'a saldırıp saldırmayacağı ile ilgili Trump, “Bu işi sonuna kadar götürmek zorunda kalabilirim ya da belki bir anlaşmaya varırlar. Emin değilim. Her halükarda biz kazanırız. Ancak İran'ı tekrar bombalama ihtimalim var. İran bizimle anlaşma yapmak istiyor ve bu mümkün. Ancak Tahran'ın olası bir anlaşmaya sadık kalıp kalmayacağından emin değiliz. Onları rahat bıraksaydım, İran bir şekilde nükleer bomba yapmanın bir yolunu bulurdu” ifadelerini kullandı.

EŞİNE VURGU YAPTI

Trump konuşmasında Rusya ile Ukrayna ile ilgili de değerlendirmede bulunarak, iki ülke arasında bölgesel ateşkesin 27 Ekim'de başlayacağını ve bu süreçte eşi Melania Trump'ın önemli rol oynadığını bildirdi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır