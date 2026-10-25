Kırmızı ışıkta uyuyakaldı! 'Doktorum' diyerek tehdit etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen aracın sürücüsü ve yanındaki yolcu uyuyakaldı. Uzun süre uyanmayan ve yapılan kontrollerde 1,84 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL idari para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yakut Mahallesi Kadir Has Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen aracın sürücüsü F.C. ve yolcu C.Ö. uyuyakaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

CEZA KESİLİP EHLİYETİNE EL KONULDU

Polis ekipleri araçta sızan F.C. ve C.Ö.'yü güçlükle uyandırdı. Şahıslar ayakta durmakta zorluk çekerken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrollerde, F.C.'nin 1,84 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye "alkollü araç kullanmak" suçundan 25 bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

'DOKTORUM' DİYEREK TEHDİT ETTİ

Doktor olduğunu söyleyen F.C., alkollü direksiyon başına geçmesine rağmen görevini yapan polis memuruna kendisine yapılan işlem nedeniyle araç kullanamayacağı bir durum oluşursa, sıkıntı çıkaracağını söyledi.

F.C. hakkında 1,00 promilin üzerinde alkollü olması nedeniyle ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı. Alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır