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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'den dikkat çeken 'fon krizi' çıkışı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Kütahya'da yaptığı konuşmada dikkat çeken ifadeler kullandı. Fon soruşturmasına değinen Şen, "Bir insan kendine bu yanlışı yapar da Tayyip Erdoğan'a böyle bir yanlış yapılamaz arkadaşlar. Bu bizi çok yaraladı” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'den dikkat çeken 'fon krizi' çıkışı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, AK Parti Kütahya İl Teşkilatı tarafından düzenlenen Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Şen’in yanı sıra toplantıda AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve partililer yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen den dikkat çeken fon krizi çıkışı 1

‘BÖYLE BİR YANLIŞ YAPILAMAZ’

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şen şunları söyledi:

“Biz çok büyük bir sorunu hallediyoruz, Türkiye olarak, Cumhur İttifakı olarak, AK Parti olarak, MHP olarak, Cumhur İttifakı’nın diğer ortakları olarak. Terörsüz Türkiye meselesini hallediyoruz. Terörsüz Türkiye, terörü bitirdik Allah'ın izniyle. Fakat tam bunu böyle halletmişken başımıza bir fon krizi patladı. Allah ıslah eylesin. Bir kısım insanlar büyük bir yanlış yaptılar. Bir insan kendine bu yanlışı yapar da Tayyip Erdoğan'a böyle bir yanlış yapılamaz arkadaşlar. Bu bizi çok yaraladı. Fakat cumhurbaşkanımızın da çok açık ve net ve keskin ve kesin bir şekilde belirttiği üzere, buyurduğu üzere, ‘Milletin parasına, milletin olana el uzatanı yaptığının karşılığı en ağır şekilde verilecek.’ Fakat bu pat diye bir günde olmaz. Yine cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, ‘Cerrah titizliğiyle’ olmak zorunda. Çünkü normal piyasasında, normal işlemini yapan insanların isimlerinin ve şahsiyetlerinin lekelenmemesi gerekir.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen den dikkat çeken fon krizi çıkışı 2

‘MİLLETİN MALINA EL UZATANIN AFFI SÖZ KONUSU OLAMAZ’

Fon konusunda suç işleyenlerin en ağır şekilde cezalarını alacağını kaydeden Şen sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ayrımlara dikkat ederek ama işin sonunda, mutlaka o suç işleyenlerin de cezasının en net bir şekilde, en ağır şekilde verileceği bir süreçteyiz. Burada milletin malına el uzatanın affı söz konusu olamaz. Benim malıma el uzatırsa ben affedeyim, sizin malınız olsa siz affedin ama milletin malına el uzatılmışsa cumhurbaşkanımız şöyle ifade etti, hatırlayınız: ‘Bu durumda biz, kol kırılır yen içinde kalır diyemeyiz. O kol orada kalırsa kangren olur, kesilir. Kesilmezse, vücudu kangren eder.’ Yani vücudu öldürür. Dolayısıyla o günü geldiğinde, o operasyon yapılacak. Bunun için de elbette ki, biz hukuk devletiyiz. Bu işler mahkemelerin yürütmesi gereken şeylerdir. Siyasetçilerin ve gazetecilerin ya da sosyal medya fenomenlerinin değil. Biz takibimizi yapacağız, medya takibini, denetimini yapacak, biz siyasi ve idari olarak yapılması gerekenleri yapacağız, yaptık da. Ama asıl mesele hukuk meselesidir. Bunu mahkemeler bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleri yapacak, yapıyorlar da. Onlara kolaylık diliyorum. Bundan sonra da umarım bir daha böyle şeyler olmaz. Onlar kendileri ders alırlar, onları görenler de ders alırlar.”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen den dikkat çeken fon krizi çıkışı 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Şen ak parti fon soruşturması
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