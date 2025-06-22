Son dakika! İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı... İran basını duyurdu: Kapatılmasına onay verildi

İsrail'in İran'a başlattığı saldırı sonrası Orta Doğu'da gerilim artmış ve iki ülke arasında savaş patlak vermişti. Dünya, iki ülkesinde yapılacak olası bir barışa odaklanmışken, ABD'den gelen açıklamalar gerilimi tırmandırmıştı.

ABD'NİN DAHLİ SAVAŞI FARKLI NOKTAYA TAŞIDI

ABD'nin savaşa girip girmeyeceği merak konusu olurken, ABD ordusu bugün İran'ın 3 nükleer santralini vurdu. Yapılan saldırı savaşın boyutunu farklı bir noktaya taşıdı.

İRAN, ABD SALDIRISI SONRASI 30 FÜZEYLE KARŞILIK VERDİ

İran'ın ABD saldırısına nasıl yanıt vereceği de dünya kamuoyu tarafından tartışılmaya başlanmıştı. İran ilk etapta 30 füze ile İsrail'e saldırdı. Yapılan saldırıda çok sayıda füze İsrail'i vururken, İran Meclisi'nden dikkat çeken bir karar çıktı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILMASINA ONAY VERİLDİ

İran basınının aktardığı habere göre İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdi. Son karar ise İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından verilecek.

Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Kevseri, "Meclis, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardı. Ancak nihai karar, Milli Güvenlik Yüksek Konseyi uhdesinde" ifadelerine yer verdi.